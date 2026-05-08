La desaceleración inflacionaria vuelve a escena y crecen las expectativas del Gobierno

El economista Iván Cachanosky analizó en Canal E las perspectivas de inflación para los próximos meses y aseguró que abril mostraría una desaceleración respecto al dato de marzo.

En la previa de la publicación oficial del INDEC, el especialista sostuvo que las mediciones privadas ya muestran señales de una baja en el ritmo de aumento de precios y anticipó que el segundo semestre podría traer registros mensuales por debajo del 2%.

La inflación de abril podría ubicarse por debajo del 3%

Cachanosky recordó que marzo había dejado un dato elevado del 3,4%, afectado en parte por cuestiones estacionales y por el impacto de combustibles y educación.

Sin embargo, explicó que abril ya empezó a mostrar un comportamiento diferente. Según detalló, “nuestra medición está dando 2,4%, lo cual mostraría una fuerte desaceleración”.

Además, sostuvo que las primeras mediciones de mayo continúan consolidando esa tendencia descendente y permiten proyectar un nuevo sendero de desinflación.

En ese contexto, señaló que “a partir de julio podríamos empezar a ver alguna inflación que empiece con 1”, aunque aclaró que el proceso será más lento que en la primera etapa del ajuste económico.

Por qué la desaceleración será más gradual

El economista explicó que bajar la inflación desde niveles muy altos suele ser más sencillo al principio, mientras que luego el proceso empieza a desacelerarse.

Según indicó, la inflación de 2026 probablemente cierre alrededor del 26%, todavía lejos de los niveles internacionales, aunque manteniendo la tendencia bajista.

Para Cachanosky, el gran desafío será sostener este sendero sin que el calendario electoral vuelva a generar ruido en la economía. En ese sentido, consideró que “el próximo año va a depender mucho de cómo venga la incertidumbre electoral”.

El problema de la canasta del INDEC y los cambios en el consumo

Otro de los puntos que abordó durante la entrevista fue la discusión sobre la metodología utilizada para medir la inflación y la necesidad de actualizar la canasta de consumo.

Cachanosky aclaró que no considera que el INDEC mida mal, aunque remarcó que los hábitos de consumo actuales ya no reflejan la estructura utilizada para construir el índice.

Según explicó, “la canasta de consumo quedó vieja”, ya que todavía utiliza patrones de gasto que no contemplan fenómenos actuales como las plataformas digitales o nuevos servicios.

También recordó que la canasta nacional vigente tiene base en 2004, mientras que la de la Ciudad de Buenos Aires se actualizó en 2016.

Para el economista, esa desactualización genera una diferencia entre la percepción cotidiana del consumidor y el dato estadístico de inflación. En ese marco, sostuvo que “la inflación no es que no esté bajando, pero el índice ya no representa del todo el consumo actual”.

Qué puede pasar con el dólar y el mercado cambiario

Consultado sobre el comportamiento del tipo de cambio, Cachanosky consideró que el mercado cambiario podría mantenerse relativamente estable durante gran parte de 2026.

El economista explicó que la liquidación de la cosecha y el ingreso de dólares desde sectores exportadores ayudan a sostener la calma cambiaria.

Además, destacó que actualmente no existen vencimientos de deuda relevantes en el corto plazo, algo que le da mayor margen al Gobierno para administrar el mercado.

En ese escenario, planteó que “2026 probablemente transite con una tranquilidad cambiaria bastante marcada”.

De todas maneras, advirtió que las elecciones presidenciales de 2027 volverán a poner presión sobre el dólar y exigirán un mayor nivel de reservas.

Según explicó, “cuando hay elecciones el dólar siempre es testeado”, por lo que consideró clave que el Banco Central continúe acumulando divisas.

La industria y el consumo podrían mejorar lentamente

Por último, Cachanosky analizó los últimos datos de actividad económica y sostuvo que marzo dejó algunas señales positivas para sectores como la construcción, el acero, el cemento y la producción automotriz.

Sin embargo, evitó hablar de una recuperación fuerte o inmediata de la economía.

En ese sentido, sostuvo que “va a mejorar, pero tampoco es que vas a estar en Disney”, al describir el escenario económico para los próximos meses.

El economista consideró que la baja de tasas de interés y la menor incertidumbre electoral podrían ayudar a que el consumo empiece a recuperarse lentamente durante la segunda mitad del año.