Ramiro Tosi sobre la inflación: “De acá hasta octubre seguiría por arriba del 2% mensual”

El economista Ramiro Tosi analizó en Canal E los principales indicadores económicos de la semana y puso el foco en la evolución de la industria, la construcción, la inflación y el consumo interno.

Según explicó, marzo mostró por primera vez una interrupción en la secuencia negativa que venían atravesando algunos sectores de la economía, aunque aclaró que todavía es prematuro hablar de una recuperación sólida.

Industria y construcción mostraron señales positivas

Tosi destacó que los últimos datos publicados por el INDEC reflejaron una mejora tanto en la industria como en la construcción, dos sectores que venían siendo de los más golpeados desde 2023. En el caso de la construcción, la actividad registró una suba trimestral del 3,9%, mientras que la industria logró cortar una racha de ocho meses consecutivos en baja.

Sin embargo, el economista aclaró que los niveles de actividad todavía siguen siendo bajos. En ese sentido, sostuvo que “todavía están en niveles de actividad muy bajos, con lo cual el camino para recuperar es bastante amplio”.

Además, explicó que algunos sectores vinculados al agro, la minería y el petróleo comenzaron a mostrar mejores resultados, aunque otros rubros continúan estancados o con números negativos.

Para Tosi, la gran incógnita es determinar si estos datos representan un simple rebote estadístico o el comienzo de una recuperación más sostenida. Según planteó, “queremos saber si esto es un dato aislado o hay un cambio de tendencia”.

La inflación seguiría por encima del 2% mensual

Otro de los puntos centrales del análisis estuvo vinculado a las expectativas de inflación para los próximos meses. El economista mencionó que el relevamiento del Banco Central anticipa una desaceleración para abril respecto al 3,4% registrado en marzo.

De todas maneras, advirtió que las proyecciones del mercado todavía muestran niveles elevados de inflación para lo que resta del año.

“De acá hasta octubre, la inflación seguiría por arriba del 2% mensual”, explicó al referirse a las estimaciones privadas.

El consumo interno sigue siendo el principal problema

A pesar de las mejoras observadas en algunos sectores productivos, Tosi remarcó que el consumo interno continúa mostrando debilidad y eso limita una recuperación más pareja de la economía.

El especialista recordó que el consumo representa cerca de dos tercios del PBI argentino y que su evolución depende directamente de los salarios reales.

En ese contexto, explicó que “los salarios reales siguen en terreno negativo”, lo que continúa afectando la capacidad de compra de gran parte de la población.

Además, consideró que la baja gradual de las tasas de interés podría ayudar lentamente a mejorar el acceso al crédito y darle algo de impulso al consumo.

Sin embargo, aclaró que no espera una recuperación acelerada. Según explicó, será “una recuperación lenta, no algo muy vigoroso que cambie el panorama”.

Las pymes y el impacto limitado del RIGI

Consultado sobre la presión impositiva y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, Tosi sostuvo que las medidas oficiales todavía no logran generar un impacto significativo en ese segmento.

El economista recordó que el Gobierno redujo retenciones y busca impulsar grandes inversiones mediante el RIGI, aunque señaló que esos incentivos están dirigidos principalmente a empresas de gran escala.

En ese marco, advirtió que las pymes siguen enfrentando dificultades para recuperar dinamismo económico y capacidad de generación de empleo.

Para Tosi, el desafío pasa por lograr que la mejora económica alcance a sectores más amplios de la sociedad. Según señaló, “si esas empresas no empiezan a tener cierto dinamismo, no vas a sentir una mejora generalizada en la población”.

Qué pasa con el dólar y las compras del Banco Central

Por último, el economista analizó la estabilidad cambiaria y explicó que el dólar se mantiene relativamente estable por la fuerte oferta de divisas que llega desde el sector exportador y desde la colocación de deuda de empresas.

Tosi detalló que el Banco Central acumuló compras importantes durante abril, aunque reconoció que en mayo el ritmo comenzó a moderarse.

En ese sentido, explicó que “el tipo de cambio sigue con estabilidad porque tenés abundancia de dólares por parte de exportadores y también de empresas que colocan deuda”.

Además, recordó que el dólar oficial continúa muy por debajo del techo de la banda cambiaria y que, pese a la volatilidad financiera global, el mercado cambiario argentino se mantiene estable en las últimas semanas.