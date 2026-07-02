jueves 02 de julio de 2026
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Colombia buscará refinanciar su deuda para aliviar las cuentas públicas y recuperar la confianza de los mercados

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que su futuro ministro de Hacienda iniciará gestiones con bancos internacionales y organismos multilaterales para extender los plazos de vencimiento y reducir el costo de la deuda. La iniciativa apunta a fortalecer la posición fiscal del país antes de asumir el gobierno el próximo 7 de agosto.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella | AFP
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, señaló que su próximo gobierno buscará refinanciar la deuda pública del país para extender los plazos de vencimiento y reducir los costos.

El banco central de Colombia vuelve a subir las tasas tras el giro político y judicial

De la Espriella informó en una publicación en X que instruyó al futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para que inicie su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con bancos internacionales y organismos multilaterales para negociar mejores condiciones para la deuda colombiana. El presidente electo explicó que el objetivo es “mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado y recuperar el orden fiscal”.

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Abelardo de la Espriella candidato presidencial Colombia

El anuncio se produce mientras De la Espriella se prepara para asumir la presidencia el próximo 7 de agosto, en un contexto de presión para recuperar la confianza de los inversionistas después de que la calificación crediticia soberana de Colombia fuera rebajada este año a un mínimo histórico.

La administración saliente suspendió las reglas fiscales que limitaban el endeudamiento y registró un déficit presupuestario superior al 6% del producto interno bruto el año pasado, dejando a Gómez el desafío de estabilizar las finanzas públicas al tiempo que enfrenta escasez de recursos en sectores como salud y energía eléctrica.

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