Colombia buscará refinanciar su deuda para aliviar las cuentas públicas y recuperar la confianza de los mercados

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, señaló que su próximo gobierno buscará refinanciar la deuda pública del país para extender los plazos de vencimiento y reducir los costos.

El banco central de Colombia vuelve a subir las tasas tras el giro político y judicial

De la Espriella informó en una publicación en X que instruyó al futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para que inicie su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con bancos internacionales y organismos multilaterales para negociar mejores condiciones para la deuda colombiana. El presidente electo explicó que el objetivo es “mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado y recuperar el orden fiscal”.

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El anuncio se produce mientras De la Espriella se prepara para asumir la presidencia el próximo 7 de agosto, en un contexto de presión para recuperar la confianza de los inversionistas después de que la calificación crediticia soberana de Colombia fuera rebajada este año a un mínimo histórico.

La administración saliente suspendió las reglas fiscales que limitaban el endeudamiento y registró un déficit presupuestario superior al 6% del producto interno bruto el año pasado, dejando a Gómez el desafío de estabilizar las finanzas públicas al tiempo que enfrenta escasez de recursos en sectores como salud y energía eléctrica.