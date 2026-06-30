El banco central de Colombia vuelve a subir las tasas tras el giro político y judicial

Colombia reanudó el ciclo de aumentos de las tasas de interés después de que un tribunal retirara al gobierno la capacidad de bloquear el endurecimiento de la política monetaria y de que la elección presidencial redujera los temores sobre la independencia del banco central.

El Banco de la República elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, hasta el 12%, informó el gobernador Leonardo Villar a periodistas en Bogotá. Se trata del primer aumento desde marzo.

Los analistas estaban inusualmente divididos antes de la decisión. Cinco acertaron al prever un incremento de 75 puntos básicos; catorce esperaban un aumento de 50 puntos y tres proyectaban una subida de 100 puntos. Otros dos anticipaban un ajuste más moderado, de 25 puntos básicos, mientras que dos más estimaban que la tasa permanecería sin cambios.

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La Junta Directiva del banco mantuvo la tasa intalterada en abril en medio de la intensa presión ejercida por el presidente Gustavo Petro, quien ha criticado repetidamente a la institución. A pesar de ello, la mayoría de los miembros continuó advirtiendo sobre los riesgos inflacionarios derivados del amplio déficit fiscal y del incremento récord del salario mínimo aplicado este año.

El abogado conservador Abelardo de la Espriella ganó este mes la segunda vuelta presidencial frente al senador de izquierda Iván Cepeda, aliado de Petro. El resultado alivió la preocupación de los inversionistas de que Cepeda prolongara los intentos de Petro por presionar al banco central para evitar un endurecimiento de la política monetaria.

Los bonos y la moneda del país repuntaron tras conocerse la decisión.

El banco central atravesó meses de turbulencia institucional después de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, amenazara con boicotear las reuniones de la Junta, lo que habría paralizado la capacidad del organismo para tomar decisiones de política monetaria. Sin embargo, en mayo un tribunal suspendió la norma que obligaba al ministro de Hacienda a asistir a las reuniones del banco central, eliminando en la práctica el poder de veto del gobierno.

La inflación anual se aceleró hasta el 5,8% en mayo, su mayor ritmo en casi dos años, y los economistas consultados por el Banco de la República prevén que cerrará el año en torno al 6,5%. La meta oficial de inflación en Colombia es del 3%, con un margen de un punto porcentual.