Encuesta: el 86% de los argentinos dice que su salario pierde contra la inflación

La desaprobación a la gestión del presidente Javier Milei retrocedió al 56,6% tras tres meses de subas consecutivas, mientras que la aprobación logró estabilizarse en un 33,2%, según los datos del Monitor de Opinión Pública (MOP) de junio elaborado por la consultora Zentrix.

A pesar de este respiro político para la Casa Rosada, los analistas de la consultora advierten que las variables del bolsillo impiden que la mejora se traduzca en optimismo. El informe detalla que "el contexto de fondo que explica por qué la estabilización política no alcanza todavía para hablar de un cambio de humor social es, una vez más, económico".

El relevamiento incluyó 1.297 casos válidos con cobertura nacional y fue realizado entre el 15 y el 22 de junio de 2026, indicó la consultora.

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De hecho, el 64% de los argentinos califica la situación económica general del país como mala o muy mala, mientras que el 41,7% traslada esa mirada negativa a su situación financiera personal. Esta diferencia de más de 22 puntos sugiere que el malestar se decodifica más como un diagnóstico colectivo que como un fracaso puramente individual.

Vivir hasta el día 20 y la erosión salarial

La presión real sobre los ingresos familiares se hace evidente al observar la capacidad de cobertura mensual. El relevamiento señala que "el 61% de los encuestados llega, como máximo, hasta el día 20 con sus ingresos", mientras que un 24,3% llega con lo justo al cierre del mes pero sin capacidad alguna de ahorro. En la vereda opuesta, apenas el 13% de la población afirma completar el mes con un excedente que le permita ahorrar.

Al analizar este comportamiento según la segmentación del voto, la brecha ideológica se profundiza drásticamente. Entre los electores adherentes al oficialismo, el 45,3% reconoce dificultades extremas para cubrir los gastos después del día 20. Sin embargo, la cifra se dispara al 71,3% cuando se consulta a los votantes de la oposición, lo que representa una "confirmación de que la experiencia económica, aunque compartida en su existencia, golpea con mucho más fuerza a quienes ya desconfiaban del rumbo".

A esto se suma la alarmante percepción sobre la carrera entre ingresos y precios: el 86,1% de los consultados afirma que su salario no le está ganando a la inflación. Esta devaluación de la capacidad de compra cruza los espacios políticos, ya que incluso el 70,2% de los votantes de Milei admite que sus ingresos pierden contra los precios, una percepción que escala al 96,6% en el segmento opositor.

Desconfianza en el INDEC y los problemas personalizados

El estudio de Zentrix vuelve a poner de manifiesto la distancia que separa a la estadística oficial de la economía cotidiana. El 68,8% de los entrevistados sostiene que el índice de inflación que publica mensualmente el INDEC "no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria". Si bien el indicador bajó levemente respecto del techo registrado en mayo (70,6%), la desconfianza mantiene los niveles críticos que arrastra desde marzo.

Una de las novedades más llamativas del monitor aparece en la asociación libre de palabras para definir la principal problemática del país. Ante la pregunta abierta, "corrupción" se ubicó como el término más repetido, seguido inmediatamente por el apellido del propio presidente, "Milei", que quedó por delante de la palabra "Economía". De acuerdo al reporte, esto demuestra que "el diagnóstico social ya no se conforma sólo con una categoría abstracta: se personaliza, tanto en una causa estructural histórica como en una figura de gobierno concreta".

En el desglose de preguntas cerradas sobre preocupaciones de la población, el ranking quedó conformado de la siguiente manera:

- Corrupción: 51,3%

- Ingresos y Salarios: 48,2%

- Incertidumbre económica: 37,1%

- Desempleo: 27,8%

- Tarifas de servicios públicos: 25,4%

-Inseguridad: 24%

Expectativas: ¿Lo peor ya pasó?

El pesimismo respecto del corto plazo continúa ganando la partida en la opinión pública general: el 55,1% de los argentinos cree que en materia económica “lo peor está por venir”, frente a un 24% que evalúa que “lo peor ya pasó”.

Es en esta variable prospectiva donde se registra la polarización más extrema de todo el informe estadístico. Mientras el 55,4% de los votantes de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas sostiene con optimismo que el peor momento de la crisis ya quedó atrás, en el electorado de la oposición esa expectativa positiva se desploma a un marginal 3,4%, con una abrumadora mayoría del 83,6% convencida de que los meses venideros traerán mayores dificultades económicas.

LM