Encuesta: Milei toca su peor desaprobación desde que asumió y una mayoría votaría por un cambio de gobierno

La desaprobación del gobierno de Javier Milei alcanzó su nivel más alto desde el comienzo de la gestión, según el último Monitoreo de Opinión Pública elaborado por M&F Consultora. El estudio, realizado entre el 12 y el 26 de junio sobre 2.600 casos en todo el país, muestra un deterioro de los principales indicadores de la administración nacional, aunque también refleja que una porción importante del electorado mantiene su respaldo al rumbo político.

De acuerdo con la encuesta, el 58,2% desaprueba la gestión de Milei, frente a un 37,3% que la aprueba, mientras que el 4,5% no respondió. Se trata del mayor nivel de rechazo registrado desde diciembre de 2023, ampliándose la brecha entre quienes respaldan y quienes cuestionan al Gobierno hasta los 20,9 puntos porcentuales.

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En la misma línea, el nivel de confianza en el Gobierno también retrocedió. Apenas el 37,8% de los encuestados manifestó tener "mucha" o "algo" de confianza en la administración libertaria, mientras que el 60,5% expresó distintos grados de desconfianza.

Uno de los datos más relevantes del informe es el escenario electoral que proyecta el estudio. Ante la consulta sobre qué votarían si las elecciones presidenciales fueran mañana, un 55,4% respondió que elegiría un cambio total de gobierno y de las políticas de gestión.

En contraste, el 41,4% se inclinó por la continuidad del oficialismo. Sin embargo, solo el 14,6% respaldaría una continuidad sin modificaciones, mientras que el 26,8% preferiría mantener el mismo gobierno, pero con cambios en algunas políticas.

A pesar de ese escenario, la encuesta también revela un dato llamativo: dos de cada tres argentinos volverían a votar igual que en 2023. El 66,6% aseguró que repetiría su voto, contra un 23% que afirmó que cambiaría su decisión electoral.

La inflación sigue primera, pero la corrupción gana terreno

Respecto de las principales preocupaciones del país, la inflación continúa encabezando el ranking con el 22,4% de las menciones, aunque registra una caída respecto de mayo.

En segundo lugar, aparece la corrupción, con el 20,6%, consolidándose como una de las principales inquietudes sociales y creciendo respecto de la medición anterior. Más atrás quedaron la desocupación (14,4%), la pobreza (14,1%) y la inseguridad (13%).

Cuando la consulta se traslada al plano personal, el panorama cambia poco. La principal preocupación continúa siendo la dificultad para llegar a fin de mes, mencionada por el 23,9%, seguida por los bajos ingresos (19,4%) y la inseguridad (14,7%). En total, las preocupaciones vinculadas con la economía representan el 72,7% de las respuestas.

Respecto de la economía, el estudio muestra que la percepción económica sigue siendo mayoritariamente negativa. El 40,7% calificó como mala o muy mala su situación económica personal, mientras que solo el 25,3% la evaluó positivamente.

Además, el 23,5% afirmó que ya no puede afrontar su situación económica, mientras que más de la mitad de los hogares (52,1%) reconoció que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos sin dificultades.

En ese contexto, el 84,1% sostuvo que debió modificar sus hábitos de consumo durante el último año. Entre las medidas más frecuentes aparecen postergar compras no esenciales, reducir el consumo de primeras marcas, disminuir la compra de carne y restringir las salidas gastronómicas.

Conflictos internos y corrupción

La encuesta también analizó el impacto político de las disputas dentro del oficialismo. El 73,8% considera que los conflictos internos afectan la capacidad del Gobierno para gobernar y, dentro de ese grupo, un 45,5% cree que el impacto es muy importante.

Asimismo, el 42,7% opinó que la relación entre los hermanos Milei y Patricia Bullrich genera conflictos que perjudican la gestión, mientras que apenas el 20,1% entiende que fortalece al Gobierno.

A eso se suma el efecto de los casos de corrupción vinculados con funcionarios nacionales. Según el relevamiento, el 71,2% de los consultados considera que esos episodios disminuyen su confianza en el Gobierno.

En cuanto a la imagen de los principales dirigentes nacionales, Javier Milei registra un saldo negativo: 30,7% de imagen positiva frente a 47,8% de negativa.

El ranking de rechazo es encabezado por Patricia Bullrich, seguida por Axel Kicillof, Diego Santilli, Maximiliano Pullaro y Myriam Bregman. Milei aparece en el séptimo lugar entre los dirigentes con peor diferencial de imagen.

Pensando en las próximas elecciones presidenciales, el escenario que más inquieta a los encuestados es una reelección de Javier Milei, opción elegida por el 44,3%.

En segundo lugar, aparece la posibilidad de un gobierno peronista-kirchnerista, que preocupa al 38,6%, mientras que un 11,5% respondió que le preocupan ambos escenarios por igual.

RG/fl