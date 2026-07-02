Presupuesto 2027: el Gobierno dice que bajará la inflación, habrá mejores salarios y se mantendrá la estabilidad macroeconómica

El Gobierno Nacional envió este miércoles 1 de julio su adelanto del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, indicando que el año que viene bajará la inflación y habrá una recuperación del salario real, manteniéndose la estabilidad macroeconómica.

A través de ese documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con las disposiciones que establece la ley de Administración Financiera de mandar un adelanto del Presupuesto que el Gobierno presentará oficialmente el próximo 15 de septiembre.

Luis Caputo, ministro de Economía

Según este texto, las proyecciones macroeconómicas para 2027-2029 muestran “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda”.

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Además, el informe “prevé una desaceleración significativa de la inflación, lo que contribuirá a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares, a mejorar las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión”.

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También adelantó que “el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”.

Con respecto al empleo, el Gobierno indicó que “el mercado laboral continuaría exhibiendo una evolución favorable con una reducción de la tasa de desempleo, mientras que la generación de empleo acompañaría el crecimiento de la actividad económica”. Y señaló que la tasa de la pobreza “continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia que registraría una disminución gradual”.

Con respecto a los recursos impositivos, el Gobierno anunció que, entre el 2027 y el 2029, se producirá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones”.

En ese contexto, explicó que “durante el citado período se consolidará el objetivo de continuar devolviendo recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica, que esta gestión inicialmente estableció como factor fundamental para la obtención de un sendero consistente de crecimiento económico”.

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La declaración del vocero presidencial y las consultoras sobre la inflación de junio

El vocero presidencial, Adrián Ravier, habló de la inflación en junio. “La vemos en 1,9% si tengo que dar un número. Yo lo proyecto a veces tomando la Fundación Libertad y Progreso, que tiene sus propias estimaciones y, la verdad, muy cercanas”, reconoció.

Y luego aclaró: “Es una proyección, y si tengo que dar un número, es ese. Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”.

Adrián Ravier, vocero presidencial

Por las dudas, indicó que “académicamente, en la historia de muchos países que vienen de niveles de inflación arriba del cien por ciento, primero hay una caída contundente y luego hay una inercia que cuesta romper”.

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Según Ravier, la situación hubiese sido diferente sin “todo lo preelectoral” que modificó el resultado. “Fue tremendo lo que pasó. Lamentablemente describe un poco a la Argentina, asusta a los mercados. Después no tenemos los niveles de inversión que quisiéramos”, indicó.

Según las consultores Eco Go y C&T, la proyección para el IPC Nacional que publicará el Indec el próximo viernes 10 de julio marcó un incremento del 1,9%; por su parte, Analytica indicó un 1,8% mensual.

HM