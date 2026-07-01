Inflación de junio: Equilibra estimó un 1,9% y la medición núcleo cayó al 1,5%

La inflación habría vuelto a desacelerarse durante junio y podría perforar el 2% mensual por primera vez en varios meses. El Centro de Análisis Económico Equilibra estimó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 1,9%, por debajo del 2,1% oficial observado en mayo. La inflación núcleo, que intenta reflejar el comportamiento más persistente de los precios, se habría reducido de 1,9% a 1,5%.

La estimación de Equilibra coincide con la mediana de las consultoras privadas, ubicada también en 1,9%, y quedó por debajo del 2,1% proyectado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Si el dato es confirmado posteriormente por el INDEC, el primer semestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 16,9%. La variación interanual, según los cálculos de la consultora, se ubicaría en 33,5%.

El dato debe interpretarse como una estimación privada y no como el resultado oficial del organismo estadístico. El último registro confirmado por el INDEC fue el de mayo, cuando los precios aumentaron 2,1%, acumularon 14,7% desde diciembre y marcaron una suba de 33,2% en doce meses.

La inflación núcleo bajó y los alimentos no estacionales aumentaron menos

Uno de los principales datos del informe es la desaceleración de la inflación núcleo. Esta categoría habría aumentado 1,5% en junio, cuatro décimas menos que el 1,9% registrado durante mayo, y alcanzaría una variación interanual de 34%.

Dentro de la núcleo, los alimentos y bebidas no estacionales mostraron un avance de solo 0,9%. El dato representa una reducción importante frente al 1,8% del mes anterior y constituye uno de los factores que explican la desaceleración del índice general. En términos interanuales, este grupo habría acumulado un incremento de 33,8%.

Equilibra estimó un 1,9% y la medición núcleo cayó al 1,5%

El resto de la inflación núcleo, sin considerar alimentos y bebidas, habría alcanzado 1,8%. Esta medición también mostró una leve baja respecto del 1,9% estimado para mayo, aunque mantuvo una dinámica superior a la de los alimentos no estacionales. Su variación interanual se ubicaría en 34,1%.

Equilibra también presentó una medición subyacente propia, que se ubicó en 1,7%. Este indicador excluye los productos estacionales, la carne, las naftas, los servicios públicos, las expensas y la educación. La diferencia con la inflación núcleo del 1,5% responde, por lo tanto, a que ambas mediciones utilizan criterios de exclusión distintos.

El comportamiento moderado de los alimentos básicos ayudó a contener el índice. El pan y los cereales aumentaron 1,2%; los lácteos y huevos, 1,1%; las aguas y gaseosas, 0,9%; y las carnes y derivados, 0,7%. También registraron variaciones acotadas las infusiones, con 0,7%; el azúcar y las golosinas, con 0,5%; y los aceites y grasas, con 0,4%.

Verduras, tabaco y servicios públicos encabezaron las subas

La desaceleración general no fue uniforme. Los productos estacionales y los precios regulados registraron incrementos de 2,8%, claramente superiores al nivel general del 1,9%. Mientras los estacionales desaceleraron desde el 3,5% de mayo, los regulados aceleraron desde el 2,4%.

Las verduras fueron el rubro individual que más aumentó durante junio, con una variación de 8,4%. Ese movimiento explica por qué el capítulo general de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%, pese a que los alimentos no estacionales avanzaron solamente 0,9%. Las frutas, en cambio, registraron una baja de 0,3%, compensando parcialmente la presión de las verduras.

Entre los precios regulados, el tabaco encabezó los incrementos con una suba de 5,8%. La electricidad y el gas aumentaron 4,6%, los servicios telefónicos avanzaron 3,2% y el transporte público registró una variación de 3%. También se observaron aumentos de 2,6% en las prepagas, 2,3% en educación y 2% en correo y celulares.

Las naftas se diferenciaron del resto de los regulados al registrar una caída de 0,4%. Esta reducción ayudó a moderar el capítulo transporte, que en conjunto habría avanzado solo 1% durante junio. La evolución de los combustibles fue uno de los elementos que evitó una presión mayor sobre el nivel general.

En la apertura por grandes capítulos del IPC, bebidas alcohólicas y tabaco lideraron las subas con 3,7%. Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aumentaron 3,6%, mientras que comunicación registró un incremento de 3,1%. Estas tres divisiones se ubicaron considerablemente por encima del promedio mensual.

Salud, educación y alquileres continuaron por encima del promedio

El capítulo salud registró una variación de 2,4%, impulsado por los aumentos en medicamentos, prepagas y atención médica particular. Dentro de los componentes de la inflación núcleo sin alimentos, la atención de salud particular aumentó 3%, mientras que los medicamentos avanzaron 2,1%. Estos movimientos muestran que algunos servicios esenciales continuaron creciendo por encima del índice general.

La educación aumentó 2,3%, mientras que bienes y servicios varios avanzaron 2,1%. Restaurantes y hoteles registraron una suba de 2%, levemente superior al promedio de junio. Recreación y cultura y alimentos y bebidas no alcohólicas coincidieron con incrementos de 1,5%.

Los alquileres se ubicaron entre los componentes núcleo con mayores aumentos, al registrar una variación de 3,1%. Diarios y libros también subieron 3,1%, mientras que los insumos para la construcción aumentaron 2,4%. Las autopartes y los productos de cuidado personal avanzaron 2,3% en ambos casos.

Entre los incrementos más moderados se encontraron los seguros y las expensas, ambos con una variación de 1,2%. Los automóviles aumentaron 0,5%, los bienes durables del hogar 0,4% y los equipos audiovisuales apenas 0,2%. Estos últimos rubros ayudaron a contener la inflación del equipamiento y mantenimiento del hogar, que se ubicó en 1%.

La indumentaria también mostró una dinámica moderada. Prendas de vestir y calzado registraron una suba general de 1,1%, mientras que el calzado aumentó 1,8% y las prendas de vestir avanzaron 0,9%. El resultado quedó por debajo del nivel general estimado para el mes.

El IPC de Equilibra y la comparación con las expectativas del mercado

La medición de Equilibra se construye a partir del relevamiento semanal de aproximadamente 130.000 precios. La mayor parte de la información se obtiene mediante técnicas de web scraping realizadas los miércoles de cada semana. El índice cubre directamente alrededor del 85% de los capítulos del IPC Nacional y estima el 15% restante mediante modelos econométricos.

La consultora aclaró que las estimaciones correspondientes a las últimas semanas son provisorias. Por ese motivo, el resultado de 1,9% puede presentar diferencias frente al dato que publique posteriormente el INDEC. Sin embargo, la coincidencia con la mediana de otras consultoras refuerza la expectativa de que junio habría cerrado por debajo del 2%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado había proyectado una inflación de 2,1% para junio. La estimación de Equilibra quedó dos décimas por debajo de esa previsión y mostró una desaceleración mayor a la esperada por los participantes del relevamiento realizado en mayo. La diferencia se explica especialmente por la menor variación de los alimentos no estacionales y algunos bienes durables.

La evolución de la inflación núcleo será una de las variables más observadas. El descenso al 1,5% indicaría que la moderación no se limitó a productos puntuales o estacionales, sino que también alcanzó al componente más persistente del índice. No obstante, la aceleración de los regulados al 2,8% muestra que todavía existen presiones capaces de dificultar una reducción sostenida.