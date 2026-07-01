José Castillo cuestionó a Sturzenegger y advirtió por la crisis de las pymes

Las declaraciones de Federico Sturzenegger sobre que "ahorrar en dólares va a ser un mal negocio" despertaron un fuerte debate. Para el economista José Castillo, la conveniencia de ahorrar en pesos o en dólares depende del horizonte temporal y del contexto macroeconómico.

"Como siempre hay que dividir el corto plazo del mediano del largo." El economista explicó que, si bien durante la primera parte del año el rendimiento en pesos fue superior, el panorama cambia hacia adelante.

"Daría la sensación... que dolarizarse no es un mal negocio de mediano plazo." Además, proyectó que a partir de 2027 el contexto electoral, los vencimientos de deuda y la demanda de cobertura podrían favorecer nuevamente al dólar.

Inflación, dólar y los desafíos del segundo semestre

Castillo coincidió en que la inflación mantiene una trayectoria descendente y consideró que el dato de junio se ubicará en línea con los registros de abril y mayo: "Si yo tengo que decir qué pasó desde abril para acá, tengo que responder que hay una tendencia a la baja."

No obstante, advirtió que el segundo semestre estará marcado por dos fuerzas contrapuestas: la presión que podría generar una suba del tipo de cambio sobre los precios y, al mismo tiempo, una economía con bajo nivel de consumo que dificulta el traslado de esos aumentos a los consumidores.

También señaló que el Gobierno enfrenta un límite para seguir reduciendo la inflación debido al incremento mensual de los precios regulados.

Pymes en crisis y críticas al mercado de capitales

Respecto de la situación empresarial, Castillo aseguró que las pequeñas y medianas empresas continúan siendo uno de los sectores más afectados por la caída del consumo, las dificultades de financiamiento y el aumento de la morosidad.

"La situación para las pymes está mal y va a seguir estando." En ese contexto, cuestionó la propuesta oficial de que las pymes recurran al mercado de capitales para financiarse.

"El planteo de Sturzenegger de 'entonces financiate en el mercado de capitales', para mí es desconocer el propio mercado de capitales", añadió.

Finalmente, sostuvo que el mercado bursátil argentino carece del volumen necesario para convertirse en una fuente masiva de financiamiento para las pequeñas empresas y advirtió que la combinación de apertura importadora, caída del consumo y restricciones crediticias continúa profundizando el cierre de empresas y el deterioro del empleo.