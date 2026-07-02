Encuesta: la "batalla cultural" de Milei no logra sumar apoyo y todos sus ejes retroceden

La batalla cultural que Javier Milei instaló como eje de su discurso presidencial no logra sumar adhesiones, según el último informe elaborado por Alaska y Trespuntozero.

De acuerdo con la encuesta, apenas el 3% de los argentinos cree que el Gobierno debería enfocarse en la batalla cultural, mientras que el 61,9% prioriza los problemas económicos del país, el registro más alto de toda la serie. Un 30% pide que se atiendan ambos frentes por igual.

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La exposición al concepto también retrocedió con el tiempo. En febrero de 2025, el 85,7% decía haber escuchado hablar de "batalla cultural" en boca del Presidente. En junio de 2026, ese número cayó al 71,7%.

Uno de los datos más marcados del informe aparece en torno a la democracia. El 79,6% de los consultados prefiere vivir en un país con gobierno democrático que respete los derechos individuales, aun sin resultados económicos garantizados, frente a apenas un 15,3% que elegiría un gobierno autoritario con buenos resultados.

En la misma línea, el 61,3% sostiene que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia deben sostenerse como políticas de Estado, el valor más alto desde diciembre de 2023. El derecho a la protesta también goza de un consenso amplio, con el 76,8% a favor.

Respecto del aborto, el 52,7% rechaza volver a prohibirlo, superando por primera vez con claridad al 36,4% que sí está de acuerdo con la prohibición. La mirada sobre el feminismo también se corrige, la percepción positiva subió al 38,9%, mientras la negativa bajó al 47%.

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El estudio también midió qué espera la sociedad del rol del Estado, y los números son contundentes. El 69,1% cree que debería tener un papel más activo en la economía, el valor más alto de toda la serie histórica.

El 72,1% rechaza eliminar la obra pública estatal y el 61% se opone a la privatización de empresas públicas, revirtiendo por completo la tendencia que existía en diciembre de 2024, cuando el apoyo a privatizar superaba al rechazo. La gratuidad universitaria sigue siendo defendida por el 63% como un derecho básico.

El modelo económico, con rechazo creciente

El tercer eje del estudio analiza las principales banderas económicas del Gobierno, y todas retroceden. El acuerdo con la apertura importadora bajó al 47,9%. La dolarización de la economía solo es respaldada por el 25%, frente a un 65,4% que la rechaza, la brecha más amplia de toda la serie.

La reforma laboral también perdió terreno: el rechazo (48,9%) ya supera al apoyo (43,4%). Pero el mayor consenso de todo el estudio aparece en el rechazo a eliminar las indemnizaciones por despido, que llega al 84,7% y crece de forma sostenida desde 2023.

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La encuesta sostiene que Milei ya había ganado la batalla cultural antes de las elecciones de 2023, al capitalizar el discurso de la “alt right” internacional para canalizar el descontento social frente a los fracasos económicos previos. Sin embargo, remarca que, una vez en el poder, su capacidad para modificar las preferencias ideológico-culturales de la sociedad argentina no parece ser tan eficaz.

El estudio se realizó de forma online, con un diseño muestral estratificado por regiones, un nivel de confianza del 95% y un error muestral de +/-3%. Realizado entre el 23 y el 27 de junio sobre 1.050 casos a nivel nacional, y muestra que casi todas las posturas libertarias pierden apoyo desde el inicio de la gestión.

RG/MSS