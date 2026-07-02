Un activista con pedido de captura en España aseguró que Milei le ofreció refugiarse en la embajada argentina

La policía española ordenó la captura del activista de ultraderecha Vito Quiles, quien respondió diciendo que recibió el apoyo del presidente Javier Milei, quien le ofreció refugiarse en la embajada argentina en España.

Según el diario El Mundo, las palabras textuales del joven de 26 años fueron: “He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava. No voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso”.

Según registra TN, Milei apoyó públicamente a Quiles, por primera vez, el año 2024. El presidente argentino escribió en su cuenta de X: “Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift”.

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Y agregó: “Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario”.

El 7 de marzo pasado, Quiles cubría la cumbre Shields of the Americas en Miami, y se encontró con Milei, a quien le aseguró que el presidente de su país, Pedro Sánchez, lo quería “meter preso”; según TN, la respuesta del máximo jefe de La Libertad Avanza (LLA) fue: “Venite a la Argentina”. Además, llamó al activista “un amigo” y le dio sus felicitaciones por “dar la pelea” contra Sánchez.

El presidente español Pedro Sánchez

La acusación contra Vito Quiles

La Policía Nacional, Según el diario El Mundo, fue el miércoles pasado a las oficinas de Estado de Alarma (EDATV), la plataforma digital donde presta funciones Quiles, para implementar la orden de detención en su contra dictada por un juzgado de instrucción de Madrid en el contexto de una investigación por un supuesto delito contra el honor.

Por su parte, la agencia EFE expresó que Quiles no se presentó en una causa donde se lo investiga por haber dicho en sus redes sociales que María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, sacó de la cárcel a uno de sus asesores.

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La respuesta del asesor, en la demanda que presentó, fue que esa “fake news” (noticia falsa) se difundió y perjudicó “gravemente” su situación tanto a nivel profesional como personal.

Pedro Sánchez

Quiles contraatacó diciendo que la orden de arresto en su contra es, en realidad, una consecuencia directa de las denuncias de corrupción que viene realizando contra el gobierno de Sánchez.