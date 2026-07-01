Santilli habló sobre Adorni y las próximas elecciones: "Milei va a volver a ganar”

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, sigue de raid mediáticos desde su nombramiento. En un entrevista de este miércoles por la noche en LN+ con Luis Majul respaldó la gestión de Javier Milei al afirmar que la sociedad ya definió un rumbo político en las últimas elecciones. También sostuvo que el Gobierno trabaja para consolidar el orden económico, aunque reconoció que aún “queda mucho por hacer”.

Santilli apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Dijo que fue “el peor gobernador de la historia” y lo responsabilizó por los niveles de pobreza e inflación acumulada en los últimos años. En ese marco, cuestionó el manejo de los recursos y la situación social en el distrito más grande del país.

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El funcionario vinculó esa gestión con los indicadores económicos heredados. Según planteó, la Argentina llegó a niveles de pobreza superiores al 50% y con una fuerte suba de la indigencia. También sostuvo que la inflación acumulada dejó consecuencias profundas en los ingresos de los hogares.

El mensaje político de las urnas

Para Santilli, el resultado electoral marcó un cambio claro en la dirección del país. “La gente no quiere volver atrás”, expresó durante la entrevista. En esa línea, afirmó que el voto de 2023 y 2025 reflejó el rechazo a la inflación, la pobreza y la inseguridad.

También insistió en que la sociedad viene tomando decisiones consecutivas. Según su visión, esos resultados consolidan un pedido de cambio estructural y no solo de gestión. “Ya decidió”, remarcó sobre el comportamiento electoral.

Economía: inflación, pobreza y señales de mejora

En el plano económico, Santilli defendió los números de la actual administración. Señaló que la indigencia bajó desde niveles cercanos al 20% a cifras en torno al 6%. También afirmó que la pobreza mostró una reducción, aunque advirtió que todavía falta para una recuperación sostenida.

El jefe de Gabinete destacó además la necesidad de estabilidad macroeconómica. Según explicó, el Gobierno busca ordenar variables como la inflación y el tipo de cambio. En ese punto, planteó que la confianza del mercado depende del rumbo político.

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Santilli también hizo referencia al comportamiento del dólar en la gestión anterior. Recordó los picos registrados durante el gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que el país atravesó un período de fuerte inestabilidad. En contraste, afirmó que el escenario actual muestra mayor previsibilidad.

Además, señaló que la economía argentina depende en gran parte del ingreso de divisas. Según dijo, el crecimiento del sector externo es clave para sostener el equilibrio. En ese sentido, mencionó áreas como energía, minería y petróleo como motores potenciales.

Reforma electoral y cambios en el sistema político

Otro de los ejes de la entrevista fue la reforma electoral impulsada por el oficialismo. Santilli explicó que el objetivo es reducir la cantidad de elecciones y bajar los costos del sistema. También remarcó que la idea es simplificar el proceso para los votantes.

El funcionario sostuvo que la iniciativa no está pensada desde la lógica partidaria, sino desde el funcionamiento del sistema. “Es una reforma para la gente”, afirmó. Según dijo, también busca evitar la saturación electoral y mejorar la participación.

Institucionalidad y cierre político

Hacia el final de la entrevista, Santilli defendió el respeto del Gobierno por la división de poderes. Aseguró que la administración de Milei no interviene en la Justicia y que cada poder del Estado debe cumplir su rol. También descartó cualquier uso político del sistema judicial.

Por último, insistió en que el desafío del Gobierno es sostener el rumbo económico y atraer inversiones. Según planteó, la estabilidad y las reglas claras son condiciones centrales para el crecimiento. En ese marco, reafirmó que el oficialismo busca profundizar el modelo en curso.

LB/MSS