Qué dice la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla

Con la intención de retomar la agenda de gestión tras los recientes cambios en el Gabinete y dejar atrás la crisis política que derivó en la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei encabezó, el martes 30 una reunión de coordinación con funcionarios y legisladores oficialistas en Casa Rosada, donde definió las principales prioridades legislativas y anticipó una reforma clave para su programa económico: modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para impedir que financie al Tesoro Nacional.

El mandatario reveló que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis "Toto" Caputo, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, ya trabajan en el proyecto que buscará blindar legalmente la independencia del Banco Central.

Luis Caputo

La iniciativa se enmarca en uno de los principales postulados económicos de Milei que es evitar que los gobiernos vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión monetaria, mecanismo que el Presidente responsabiliza por buena parte de los procesos inflacionarios que atravesó la Argentina durante las últimas décadas.

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Además del proyecto sobre el BCRA, durante el encuentro se establecieron como prioridades legislativas la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, iniciativas que el oficialismo intentará impulsar en el Congreso durante el segundo semestre.

El encuentro comenzó poco después de las 9.40 horas en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada. El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó por primera vez de una reunión de coordinación política tras asumir el cargo.

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También estuvieron presentes los armadores políticos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; el vocero presidencial Adrián Ravier; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor legislativo Ariel Ferrentino.

Entre los legisladores participaron los jefes de bloque Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, quien reapareció en este tipo de reuniones luego de haber estado ausente en los últimos encuentros encabezados por Adorni.

Durante un encuentro que se extendió por más de tres horas, con un intervalo para el café, Karina Milei presentó el equipo político que tendrá la misión de coordinar el avance parlamentario de las reformas del Gobierno. Ese esquema estará integrado por los hermanos Menem, Devitt, Bullrich, Bornoroni, Bartolomé Abdala, Fernández y Ferrentino.

El propio Presidente fue el primero en llegar a Casa Rosada, cerca de las 8.30 horas, y abrió el encuentro con una exposición sobre los lineamientos económicos que buscará profundizar la administración libertaria. Luego de más de dos horas de intercambio abandonó la reunión, mientras algunos legisladores debieron retirarse antes por compromisos parlamentarios.

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En paralelo, la sede del Gobierno amaneció con un importante operativo de seguridad y vallados dispuestos por la Casa Militar, que limitaron la circulación habitual en el perímetro.

En la previa del encuentro, la senadora Nadia Márquez sostuvo que el objetivo del oficialismo es "consolidar la agenda" entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Además, elogió la designación de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. "A veces nos tocan roles, funciones, misiones, pero el rumbo del Gobierno es uno y ahí apuntamos todos. En este caso creemos que va a hacer una gran tarea", afirmó.

Qué dice hoy la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere modificarla

La Carta Orgánica del Banco Central, vigente tras las reformas introducidas en 2012, no prohíbe de manera absoluta que el BCRA financie al Tesoro Nacional. Por el contrario, habilita distintos mecanismos mediante los cuales la autoridad monetaria puede asistir al Gobierno.

Entre ellos figuran los denominados adelantos transitorios, préstamos que el Banco Central puede otorgar al Tesoro dentro de determinados límites establecidos por la ley, y también la posibilidad de transferir utilidades contables al Estado. Aunque esas herramientas poseen restricciones legales, históricamente fueron utilizadas por distintos gobiernos para cubrir déficits fiscales cuando el acceso al financiamiento externo o al mercado local era limitado.

Para Javier Milei, ese esquema constituye uno de los principales problemas estructurales de la economía argentina. El Presidente sostiene que la posibilidad de emitir pesos para financiar el gasto público termina generando inflación, ya que incrementa la cantidad de dinero en circulación sin un aumento equivalente de la producción de bienes y servicios.

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En ese contexto, una reforma de la Carta Orgánica buscaría eliminar o restringir al máximo cualquier mecanismo de asistencia monetaria al Tesoro, reforzando la independencia del Banco Central y estableciendo por ley un límite que futuras administraciones no puedan modificar fácilmente mediante decisiones administrativas.

Desde el punto de vista económico, una medida de este tipo también apunta a fortalecer la credibilidad de la política monetaria. Si el mercado percibe que el Banco Central ya no puede ser utilizado para financiar el déficit fiscal, el Gobierno espera consolidar las expectativas de baja inflación, reducir el riesgo país y generar mayor confianza entre inversores.

Sin embargo, especialistas también advierten que una prohibición total obligaría a cualquier administración a financiar íntegramente su déficit mediante impuestos, recorte del gasto o endeudamiento, eliminando una herramienta que, en situaciones extraordinarias, muchos bancos centrales del mundo conservan bajo determinadas condiciones. Por ese motivo, el debate sobre la reforma promete convertirse en uno de los ejes económicos y políticos de la discusión parlamentaria durante los próximos meses.

RG/MSS