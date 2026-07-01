El dólar blue cerró en alza este miércoles 1 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en alza este miércoles 1 de julio. La divisa paralela aumentó $10 respecto del cierre de la jornada anterior y finalizó a $1525 para la venta.

En tanto, el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario y las reservas internacionales cerraron con una fuerte suba frente al día previo.

Dólar blue

El dólar blue cerró a $1525 para la venta y a $1505 para la compra, con una suba diaria del 0,67%.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1525,90.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1573,60.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se ubicó en torno a $1489,60.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1963.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1511,10, según el promedio informado por el Banco Central. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1489, de acuerdo con Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 25 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 2.183 millones de dólares y cerraron en 47.056 millones.