Choferes de aplicaciones alertan por la pérdida de rentabilidad y reclaman una regulación del sector

El crecimiento de las plataformas de transporte modificó el escenario laboral de miles de conductores en Argentina. Según explicó Pablo León, presidente de la Asociación Civil de Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA), los choferes pasaron de incorporarse a la actividad buscando una oportunidad económica a hacerlo por necesidad. "Hace cinco años se entraba por una cuestión de buscar una actividad que sea rentable. Hoy ya se viene entrando simplemente por una cuestión de necesidad", afirmó.

El dirigente sostuvo que la flexibilización de los requisitos para ingresar a las aplicaciones incrementó considerablemente la oferta de conductores y deterioró los ingresos. "Tenemos un gran problema: la baja de requisitos de las aplicaciones y la falta de regulación", señaló.

Además, advirtió que las tarifas son determinadas por algoritmos que priorizan la rentabilidad empresarial. "El algoritmo lo único que hace es maximizar las ganancias de las empresas, no trabaja sobre costos", remarcó. Por ese motivo, reclamó que las tarifas contemplen los costos operativos y una rentabilidad mínima para los conductores.

León también cuestionó el marco legal vigente, al considerar que profundiza la precarización laboral. "Lo único que hace es darle marco a una precarización ya existente", expresó, al explicar que los choferes continúan siendo considerados trabajadores independientes sin posibilidad de reclamar derechos laborales.

Alquiler de vehículos y diálogo con el Estado

Otro de los fenómenos que preocupa al sector es el crecimiento del alquiler de vehículos para trabajar en plataformas. Según León, quienes optan por esta modalidad enfrentan costos muy elevados antes de comenzar la jornada. "Ya arrancás con más de dos millones de pesos de gastos mensuales para empezar a salir a trabajar", indicó.

En ese contexto, aseguró que muchos conductores creen obtener ganancias porque sólo observan el dinero que reciben diariamente, aunque en realidad trabajan con pérdidas. "La mayoría está trabajando a pérdida y no lo sabe, porque no llevan contabilidad", afirmó.

Respecto al sistema de leasing ofrecido por algunas empresas, advirtió que exige un compromiso económico permanente durante tres años. "No tenés vacaciones, no tenés enfermedades, no tenés días que no tengo ganas de salir; tenés que ser un robot", describió.

Finalmente, destacó que ACAURA comenzó a abrir canales de diálogo con distintos sectores políticos luego de años sin interlocución. "Nosotros tenemos que estar sentados en las mesas de discusión", concluyó, al sostener que el objetivo es participar en la elaboración de políticas públicas para mejorar las condiciones laborales de los conductores de aplicaciones.