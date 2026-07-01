Morosidad en alza: advierten que cada vez más familias se endeudan para afrontar gastos corrientes

El endeudamiento de los hogares argentinos continúa profundizándose y ya genera preocupación en el sistema financiero. En diálogo con Canal E, la economista, Paula Pia Ariet explicó que el problema no es el acceso al crédito, sino la imposibilidad de afrontar los pagos. "Tomar créditos no está mal. El problema es cuando no los podemos pagar", afirmó.

La especialista destacó que la morosidad lleva 17 meses consecutivos en aumento, un fenómeno que llevó a los bancos a ofrecer líneas especiales para refinanciar deudas, principalmente las originadas en tarjetas de crédito. Sin embargo, advirtió que refinanciar no alcanza si no cambia el comportamiento financiero de las familias. "Es empezar a trabajar cómo manejo mi deuda, porque mi deuda se produce porque gasto más de mis ingresos", sostuvo.

Según explicó, la pérdida del poder adquisitivo obliga a muchos hogares a financiar consumos cotidianos, una práctica que compromete las finanzas futuras. "Hoy toman crédito para los gastos corrientes. Un gasto que va a ser repetitivo todos los meses", señaló, al advertir que este mecanismo genera un círculo difícil de romper.

Ariet también indicó que el grupo etario más afectado por el sobreendeudamiento es el de 18 a 35 años, lo que, a su entender, evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera desde edades tempranas.

Educación financiera, billeteras virtuales y el uso del aguinaldo

La economista alertó sobre el crecimiento de la morosidad en las billeteras virtuales, donde el acceso al crédito resulta inmediato y con pocos requisitos. "La morosidad más alta se da en esos lugares, en las billeteras", afirmó, y explicó que esa facilidad para obtener financiamiento puede derivar en un uso poco responsable del crédito.

En ese sentido, insistió en que la educación financiera debe comenzar por la administración del presupuesto familiar. "La educación financiera empieza un paso antes, en cómo hago mi administración de ingresos, gastos y deudas", remarcó.

Respecto de las tasas de interés, recordó que las tarjetas de crédito siguen siendo el financiamiento más caro del mercado y recomendó renegociar esas obligaciones cuando sea posible.

Consultada sobre el destino del aguinaldo, Ariet aconsejó priorizar el saneamiento financiero antes que cualquier inversión. "Si tengo un nivel de deuda, no puedo pensar nunca va a haber una inversión que te va a dar más intereses que los que te va a cobrar la deuda", explicó.

Por último, insistió en que los programas de financiamiento deberían ir acompañados por herramientas de formación. "Otorgamos el préstamo, pero también previo a un curso de educación financiera", concluyó.