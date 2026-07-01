Productores de yerba mate alertan por la crisis del sector: "No cierran los números"

La producción de yerba mate atraviesa una profunda crisis en Misiones, según describió Marcelo Hacklander, presidente de la Asociación Unión de Agricultores de Misiones, quien sostuvo que la situación del sector es crítica tras la pérdida de regulación del mercado. "Nuestra situación hoy es realmente pésima, no tiene otro calificativo", afirmó.

El dirigente explicó que, tras los cambios en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), los productores quedaron "completamente a la deriva y a disposición de las grandes empresas", que son las que fijan el precio de la materia prima.

Actualmente, indicó, la hoja verde se paga entre 180 y 230 pesos por kilo, mientras que los costos de cosecha, aportes laborales y gastos administrativos prácticamente absorben la totalidad de ese ingreso. "Nos quedamos en cero directamente, y después tenemos que pensar en vivir de esa producción y hacer el mantenimiento y la limpieza de los lotes", remarcó.

Como consecuencia de esta rentabilidad negativa, Hacklander aseguró que numerosos pequeños productores decidieron no cosechar este año porque "no cierran los números ni siquiera para el mantenimiento del yerbal".

Menor cosecha, menos controles y éxodo rural

El titular de la entidad también cuestionó el proceso de desregulación impulsado sobre el sector. "Cometió errores gravísimos", sostuvo al referirse al esquema actual, y advirtió que el vaciamiento del INYM favorece la competencia desleal y la aparición de productos sin controles de calidad.

En ese sentido, señaló que "marcas que están haciendo cualquier desastre, envasando cualquier cosa y vendiendo al mercado, sin ningún tipo de control, volvieron a aparecer y están haciendo su negocio". Además, alertó que la eliminación de las tareas de fiscalización perjudicará a toda la cadena productiva y afectará la calidad del producto.

Hacklander también cuestionó el funcionamiento actual del organismo regulador y criticó que muchas decisiones se conozcan únicamente a través de los medios de comunicación. "Es lamentable que nosotros nos vayamos enterando por los medios y por terceros de decisiones que va tomando el INYM", expresó.

Respecto del consumo, consideró que una baja en los precios al público no garantiza un aumento de las ventas. "Quien consume mate una vez al día o dos veces al día, no porque el precio esté en cero va a consumir cinco veces por día", explicó, al señalar que el crecimiento del mercado depende de la promoción del producto y de mantener estándares de calidad.

Finalmente, advirtió que la crisis ya provoca consecuencias sociales en Misiones. "Hay pequeños productores que están migrando a Brasil a tratar de conseguir algo para subsistir", afirmó, y concluyó con un duro diagnóstico: "El productor hoy está muy complicado, realmente, y es lamentable la situación a la que hemos llegado".