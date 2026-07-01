Comodoro Py: declaran dos funcionarios que le pagaban los gastos de Manuel Adorni

Dos funcionarios públicos se presentaron en Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según la hipótesis judicial, el exfuncionario utilizaba a sus subordinados para abonar consumos personales en efectivo o con tarjetas ajenas —dinero que luego les devolvía— con el presunto objetivo de ocultar gastos que no coincidían con sus ingresos declarados.

Entre los testimonios clave, Gisela Kocsis admitió haber facturado a su nombre la compra en efectivo de sommiers y ropa de cama para una propiedad de Adorni. Por su parte, Luis Enrique Aluju confirmó que prestó sus tarjetas de crédito para que el exjefe de Gabinete adquiriera dos proyectores de videojuegos de alto valor. Estas declaraciones se suman a la de otra empleada, Laura Schiuma, quien ya había reconocido el préstamo de plásticos para la compra de un monitor.