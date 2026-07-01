Milei estrenó a Santilli ante los legisladores y marcó la cancha para la "batalla cultural"

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la mañana un encuentro con los bloques de legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado, con el objetivo de comenzar a reordenar la agenda legislativa luego de la oxigenación que significó la salida de Manuel Adorni y el arribo de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete.

La prioridad, pese al despliegue económico del Presidente, quedó marcada para más tarde: la reforma política, con la eliminación de las PASO incluida. También la intención de aprobar de manera definitiva el proyecto de "zonas frías", que quedó trabado en el Senado y no cuenta con apoyo ni siquiera de los aliados por el momento; y el proyecto de modificación de la aprobada ley de Inocencia Fiscal. El Presidente además ratificó que buscará modificar la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y dijo que hay equipos de Economía y de Desregulación trabajando en el proyecto.

El jefe de Estado brindó una larga disertación en la que habló de economía. El encuentro duró cerca de tres horas y media en total. Hizo hincapié en los méritos y en los logros del Gobierno: la marcha de la economía y los números de la coyuntura. "Baja de inflación, baja de pobreza, riesgo país en baja", explicó un asistente al encuentro.

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En esa línea el jefe de Estado repasó los números que hasta aquí ha logrado el equipo libertario. Milei se mostró distendido, de buen humor y abierto a las preguntas. Hizo especial énfasis en la "transición" de un modelo de "despilfarro" al modelo actual de la economía y dijo que hay que tener paciencia para llegar a ver los frutos del rumbo.

Los legisladores lo consultaron por la "batalla cultural". Le preguntaron cómo abordar las conversaciones con los periodistas y los medios, haciendo énfasis en la "malicia" con que el periodismo hace las preguntas. "Nuestro modelo económico es la 'batalla cultural'", explicó una voz libertaria.

Una de las preguntas la hizo Silvana Giudici, que consultó cómo se le explica a la "gente" que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial y que no hay que regularla. Milei respondió que la izquierda siempre se dedica a "sembrar miedo" y a "mentir" sobre los cambios: "Si fuera cierto que los avances tecnológicos generan más pobres, la revolución industrial hubiera dejado al 90% de la población pobre", dijo, y abundó: "lo único que saca a las personas de la pobreza es el capitalismo de libre empresa".

También hubo preguntas sobre qué decir a la gente que "no la está pasando tan bien" y que, pese a los esfuerzos del programa económico, aún no ve las mejoras.

Con nuevo jefe de Gabinete, LLA se enfoca en la agenda legislativa: modificación de la Carta Orgánica del BCRA

La diputada por Río Negro, Lorena Villaverde, tomó notas de las palabras del Presidente. Llegó a acumular nueve hojas de anotaciones, según contó luego de la reunión.

El encuentro llega además después de que el escándalo de Adorni paralizara el trabajo legislativo y detonara la Mesa Política, el dispositivo que tenía el Gobierno para diseñar la estrategia legislativa.

El encuentro, impulsado por Karina Milei, contó también con la presencia de Santilli, del enlace legislativo Ignacio Devitt, del flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y del asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino. También estuvo el titular de la Cámara baja, Martín Menem, la senadora y jefa de bloque, Patricia Bullrich, Eduardo "Lule" Menem y el nuevo vocero, Adrián Ravier.

La previa del encuentro estaba cargada de suspicacias por la eventual "intervención" del ala karinista a la conducción de Bullrich en el Senado, lo que al menos en apariencia no alteró el rumbo del encuentro.

La reunión fue iniciada por Karina, que habló cerca de 30 minutos para darle el puntapié inicial y presentar al nuevo equipo de Gobierno. Después habló Santilli, brevemente —a quien muchos conocen de la Cámara baja, donde estuvo hasta noviembre del año pasado cuando asumió en el Interior—. También Fernández, el nuevo encargado del área de Comunicación, que dependerá de Secretaría General, es decir de Karina.

PV/fl