Diego Santilli debutó como jefe de Gabinete en el Congreso y se reunió con Bullrich para impulsar la agenda legislativa

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá su primera actividad política en el Congreso desde su llegada al cargo y participará de una reunión en el Senado con la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, legisladores de La Libertad Avanza y representantes de bloques aliados para avanzar en la agenda parlamentaria que impulsa la Casa Rosada.

Se trata de un encuentro que se produce luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles con diputados y senadores oficialistas, donde definió las prioridades legislativas para las próximas semanas. La principal meta del oficialismo es sesionar el próximo 8 de julio y aprobar una serie de proyectos considerados estratégicos por el Gobierno, entre ellos la ley de Zonas Frías, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ley Hojarasca.

A saber, uno de los temas centrales de la reunión será la ley de Zonas Frías, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe ser tratada por el Senado.

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Diego Santilli y Patricia Bullrich encabezarán una reunión en el Congreso

El acto propone modificar el esquema de subsidios al consumo de gas y revertir parcialmente la ampliación aprobada en 2021, cuando se incorporaron nuevas regiones al régimen impulsado originalmente para zonas con bajas temperaturas.

Según el Gobierno, esa ampliación generó un aumento significativo del gasto fiscal y extendió beneficios a regiones que no presentan condiciones climáticas equivalentes a las contempladas originalmente por el programa.

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Además, mantiene los descuentos para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita los beneficios en otras regiones a los hogares de menores ingresos que estén incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El desafío de conseguir los votos

La estrategia oficial enfrenta un obstáculo adicional: el calendario.

Así, el 9 de julio se celebra el Día de la Independencia y varios senadores tienen previsto participar de los actos oficiales en sus provincias, especialmente los representantes tucumanos, que buscan estar presentes en las actividades organizadas en San Miguel de Tucumán por los 210 años de la declaración de la Independencia.

Por esa razón, el oficialismo trabaja para garantizar la asistencia de todos sus senadores y de los bloques aliados, condición necesaria para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación de los proyectos.

Victoria Villarruel mantiene una agenda propia en el Senado

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el 8 de julio, una decisión que expuso diferencias de criterio respecto del cronograma impulsado por Bullrich.

Los proyectos que quedaron pendientes

El Gobierno buscará reactivar dos iniciativas que quedaron relegadas tras la crisis política provocada por el caso de Manuel Adorni y, una de ellas es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto aún genera debates en torno a las modificaciones propuestas sobre las leyes de Manejo del Fuego y de extranjerización de tierras.

Sumado a eso, otra es la denominada ley Hojarasca, que ya cuenta con aprobación de Diputados y apunta a eliminar o modificar normas consideradas obsoletas por el Gobierno.

Inteligencia artificial y grandes inversiones

Entre los temas que también forman parte de la agenda legislativa oficialista aparece una nueva ley de sociedades que busca habilitar estructuras empresariales administradas mediante sistemas de inteligencia artificial. A su vez, el Senado deberá tratar el denominado "super-RIGI", un régimen especial destinado a atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y actividades que actualmente tienen escaso desarrollo en el país.

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Su iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y es considerada una herramienta para captar capitales extranjeros.

MV