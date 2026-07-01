Milei canceló su viaje a Estados Unidos

La ausencia de una confirmación para una reunión bilateral con Donald Trump terminó siendo uno de los factores decisivos para dejar sin sentido político el viaje. En la Casa Rosada esperaban concretar un nuevo encuentro con el presidente estadounidense, en línea con la sintonía que ambos exhibieron en anteriores ocasiones, pero la cita nunca fue oficializada y quedó fuera de la agenda.

Sin esa foto ni la posibilidad de avanzar en una instancia de alto nivel con la administración republicana, la visita perdía su principal atractivo diplomático. De ese modo, la participación de Milei en las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos hubiera quedado limitada a actividades protocolares, sin el impacto político e internacional que el Gobierno buscaba mostrar.

Con la suspensión de la gira por Estados Unidos, la agenda internacional de Milei quedó prácticamente despejada para los próximos días. El Presidente concentrará ahora su actividad en los actos por el Día de la Independencia: el 8 de julio viajará a Tucumán para encabezar la tradicional vigilia y, al día siguiente, regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del Tedeum oficial en la Catedral Metropolitana.

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Más allá de ese compromiso, en la Casa Rosada mantienen en carpeta dos viajes al exterior durante las próximas semanas. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Milei evalúa asistir el 28 de julio a la asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y posteriormente viajar el 7 de agosto a Colombia para participar de la ceremonia de investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, aunque ambas visitas aún están sujetas a la confirmación definitiva de la agenda presidencial.

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