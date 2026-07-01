Segundo gobierno popular del PRO

A esta altura, acaso algún descreído feroz puede dudar que Javier Milei, el Tertuliano, Fenómeno Solitario, es la creación ostensiblemente medular, aunque imperfecta, del peronismo.

Para que el descalabro de Alberto, el Poeta Impopular, no fuera heredado por el amontonamiento Juntos por el Cambio, juguete elaborado del PRO que oportunamente había fracasado.

Aunque ahora “Juntos”, la verdad, era diferente.

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Sin los radicales desorientados adentro, que marcaban la potencia territorial.

Sin la chapa de la transparencia honrosa que aportaba la estancada Coalición Cívica de la señora Carrió, la Bien Pagá.

Pero debe aceptarse que la creación imperfecta resultó exitosa.

Pudo constatarse cuando el inventor Sergio, el Profesional, junto al Tertuliano inventado, dejaron afuera del ballotage a la señora Patricia, la Montonera del Bien.

Tampoco nadie puede dudar que el comportamiento posterior de Milei fue asombrosamente brillante.

Festejó el domingo electoral para trasladarse el lunes hacia la residencia alquilada de Acassuso y acordar con Mauricio, el Ángel

Exterminador, que estaba más acá de la lona.

En simultáneo acordaba también con Patricia, la titular de PRO, incluida en la proeza sorprendente de avanzar contra el peronismo que lo había construido.

Una traición inapelable, ejemplarmente perfecta. De la que aún sospechan los que manejan tiempos, líneas y cámaras.

Diego Santilli debutó como jefe de Gabinete en el Congreso y se reunió con Bullrich para impulsar la agenda legislativa

Abrazo de a tres

Argentina es paradojal.

Muestra que la animación de la campaña de Milei fue invariablemente trucha.

Aunque hoy sostenga que el recetado Gobierno de Consultores es el mejor de la historia.

O que es el único presidente que cumplió con lo que prometió.

Macanas, cuesta encontrar que alguien hable siquiera en joda de la demencia de la dolarización.

O del fantástico delirio de exterminar el Banco Central.

Sólo persiste, en efecto, el hallazgo conceptual de “la casta”, teoría que se disuelve con el mero juramento estrafalario del Peronista Originario de la Ficha Limpia Diego Santilli, el Bermellón, para asumir el desafío de ser el cuarto Premier.

El que logre, en efecto, el objetivo de la reelección.

Los tres Premier anteriores fueron relativamente del mileísmo puro.

Nicolás Posse, Injustamente Olvidado, se gastó pronto con piedra pómez para que desfile Guillermo Francos, Amanecer, el Gentleman. Y por último la papelonera estrella de Manuel Adorni, bobo fastuosamente monumental de lechería de clase media que ni siquiera se encuentra en condiciones de cebar mates con sacarina en la mesa de los corruptos de verdad.

No obstante, Adorni le reprodujo al gobierno del Tertuliano una agonía extraordinariamente lenta de cuatro meses.

El entretenido juramento del Bermellón fue coronado por un humillante abrazo de a tres.

Como si en el fondo el Tertuliano no se resignara a la frecuencia arbitraria de la derrota.

Milei estrenó a Santilli ante los legisladores y marcó la cancha para la "batalla cultural"

De espaldas al parlamento

El proyecto político del mileísmo no existía.

Entonces Milei había animado la campaña escandalosamente trucha.

Sin los delirios televisivos prometidos carecía de la menor idea de qué demonios hacer con la receta del outsider para el Gobierno de

Consultores que acababa de asumir.

La última transgresión consistió en emitir el histórico discurso presidencial de espaldas al parlamento, mientras el pobre rey de España transpiraba como cualquier español obeso adicto a la paella interminable. Pero demostraba, a la vez, que era un simple mortal, un rey módico.

En adelante Milei se dedicó a la faena de innovar con fichas prestadas (no necesariamente limpias).

Para lanzarse a la pileta imaginaria colmada de aguas adversas, lo hizo de frente y de panza con el proyecto alquilado que Federico Sturzenegger había redactado para la presidencia frustrada de la Montonera del Bien.

Pero Patricia se entendía a la perfección con el Tertuliano, aunque la había acosado a los gritos durante aquel debate histórico de campaña en que se impuso el Profesional.

El excesivo la tildaba de «asesina de jardín de infantes».

Pronto dos virtuosos -próximamente “ensobrados”- los hicieron abrazar para donde interesaba, la imagen televisiva.

En los festejos del 4 de julio, Milei se sintió como en casa en la embajada de Estados Unidos

El Jordán de La Libertad Avanza

Menos el Ángel, sublime consumidor de milanesas, probablemente Marcos Peña, El Pibe de Oro, o la señora María Eugenia Vidal, la Chica de Flores de Girondo, el resto de los dirigentes gravitantes de la Mutual PRO morían por ser aceptados en el Jordán de La Libertad Avanza.

Les apasionaba proponer ideas que “consolidaran el cambio”.

Con ponderable pleitesía hacia el Tertuliano y hacia la Guantanamera que nadie había votado. Debían entender que la hermana Karina era, en efecto, el Jefe.

Finalmente, la creación imperfecta (para que el macrismo no herede el infortunio del Poeta impopular) terminó con el cierre de ciclo que iniciaba otra paradoja virtualmente peronista.

Con la asunción de Santilli, como Premier, se plantan las bases del Segundo Gobierno Popular de PRO. Con el agregado del presidente extrapartidario, un adorno chino relativamente alquilado y con espantosas veleidades de liderazgo universal.

Con el complejo puesto, incluso, del caudillo occidental de la derecha pronunciada totalmente extrema, aferrada a la geopolítica irrisoriamente temeraria que tutelan juntos Estados Unidos e Israel.