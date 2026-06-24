Las sospechas de corrupción persiguen al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su momento más difícil desde que llegó a su puesto en 2018. Este miércoles compareció frente al Congreso y negó de plano que exista "corrupción generalizada" en su gestión, y que el Partido Socialista de España (PSOE), que él dirige, se haya financiado de forma ilegal.

Sánchez aseguró que una “maraña judicial” enturbia la opinión pública española, en referencia a los resonantes casos de corrupción que involucran a su entorno. El más importante es el de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, que este lunes 22 de junio fue condenado a 24 años y 3 meses de prisión por cohecho y malversación de fondos públicos. También la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, están procesados por causas asociadas con nepotismo y tráfico de influencias, así como José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente por el PSOE. Y siguen las causas: el sucesor de Ábalos como secretario del PSOE, Santos Cerdán, está imputado por corrupción, y el anterior Fiscal General, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, fue condenado e inhabilitado por una filtración.

España: escándalo de sobornos, fiestas y prostitutas

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"Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe", aseguró el líder socialista. En referencia a las acusaciones de cohecho y malversación de fondos públicos por las que fue condenado Ábalos, quien era identificado como su mano derecha, Sánchez aseguró: "Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas".

La oposición reclama a Sánchez que llame a elecciones anticipadas

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), le exigió a Sánchez que adelante las elecciones, previstas para 2027. "Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva. Disuelva, disuelva usted las cortes y vayamos a votar", pidió Núñez Feijóo. Se refirió así al Parlamento, llamado en España "Cortes Generales": el presidente del gobierno tiene la facultad de disolver las cortes y convocar elecciones generales anticipadas (con un plazo mínimo de 47 días y máximo de 60 desde la disolución).

El opositor agregó: "La pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar; es evidente que no. La pregunta es por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ello".

Sin embargo, Sánchez se negó a adelantar los comicios, y desmintió también que planee renunciar. “La pregunta no es si vamos a continuar", dijo. "La pregunta es: ¿Cómo no vamos a continuar?”

El Partido Popular amenaza con destituir a Pedro Sánchez, ¿es posible?

Núñez Feijoo volvió a amenazar con una posible moción de censura, el mecanismo que permite al Congreso destituir al presidente del gobierno y a todos sus ministros. Este proceso fue el que terminó con la gestión de Mariano Rajoy en 2018, y puso justamente a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Hoy resulta poco probable que una moción de censura pueda prosperar, ya que requeriría un acuerdo amplio, con 176 votos unificados a favor de un nuevo candidato. Hoy la oposición, sumando al Partido Popular más Vox, no cuenta con ese número; el PSOE todavía gobierna, en minoría parlamentaria y con muchas dificultades para aprobar preupuestos. Algunos de los grupos políticos que apoyaron la última reelección de Sánchez, como ERC y Bildu le recordaron que “ha perdido la mayoría parlamentaria”.

"Usted ha dicho ¿cómo no continuar? Vale, bien. Pero ¿para hacer qué?", le respondió Gabriel Rufián, de la formación catalana ERC, mientras la portavoz del partido vasco Bildu, Mertxe Aizpurua, tildaba de "graves, muy graves" las "supuestas prácticas alrededor" del PSOE.

El caso Koldo, la causa de corrupción más importante del PSOE

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado este lunes 22 de junio a 24 años de prisión por el caso conocido como Koldo o Mascarillas, que investiga el desvío de fondos públicos en contratos de barbijos y material sanitario durante la pandemia de COVID-19, así como otras irregularidades en adjudicaciones de obras y tráfico de influencias. Según el Tribunal Supremo, en el seno del Partido Socialista Español (PSOE) operaba una organización criminal que habría cobrado comisiones ilegales millonarias a cambio de favorecer a determinadas empresas.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue condenado a 24 años de prisión por cohecho y malversación de fondos.

“Desde el gobierno respetamos y acatamos (la sentencia a Abalos), como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean”, dijo Sánchez este miércoles. "Cuando se descubrieron estos hechos, no dimos un paso a un lado, sino que dimos un paso al frente. Pedí disculpas, expulsamos inmediatamente a los investigados, comparecí ante sus señorías, pusimos al servicio de la Justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la información requerida, renovamos la dirección del Partido Socialista e impulsamos muchas medidas para reforzar los mecanismos de control, de supervisión y también de prevención contra la corrupción.”

Por qué se investiga a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, fue procesada y enviada a juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La causa, iniciada en abril de 2024, se centra principalmente en su actividad al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, donde habría utilizado su posición como esposa del presidente para favorecer a empresas y empresarios con los que mantenía vínculos, influir en adjudicaciones y aprovechar recursos públicos y personal de La Moncloa para sus intereses privados. Por eso, está impedida de dejar el país, y la Justicia le indicó que entregue su pasaporte para evitar peligros de fuga.

“Mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012. Es decir, dos años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y seis años antes de ser elegido presidente del gobierno de España”, dijo Sánchez frente al Congreso. “Y la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de cero euros”.



El panorama se complica para Pedro Sánchez. Incluso el rey Felipe VI dijo recientemente que en España están viviendo días "un tanto oscuros".



