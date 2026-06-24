Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, con el 99,86% de las actas escrutadas, la candidata a presidenta Keiko Fujimori contaría con una ventaja irreversible para ganar el balotaje con el 50,118% de los votos contra un 49,882% de Roberto Sánchez, quien se niega a reconocer la derrota.

En el sitio web de la ONPE se indicó que, tras el balotaje del pasado 7 de junio, Fujimori tiene una ventaja de más de 43 mil votos sobre Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia ya no puede ser revertida, ya que solo resta contabilizar 39.300 votos correspondientes a 131 actas electorales.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú indicó que los resultados oficiales se conocerán dentro de unos días. De todas formas, se aclaró que el recuento se inscribe dentro del estándar peruano, como en el caso del balotaje de 2021 entre Fujimori y Pedro Castillo, cuyo resultado se conoció seis semanas después de la votación.

Si bien aún no se conocen los resultados oficiales, Sánchez anticipó que no reconocerá la victoria de Fujimori. En paralelo, el candidato presidencial denunció fraude en el voto de peruanos en el exterior y reclamó la anulación de los 300 mil votos correspondientes a esta categoría ante las autoridades electorales.

Según explicó un corresponsal del medio RFI, Carlos Noriega, la anulación de los votos de peruanos en el exterior le daría el triunfo al candidato progresista. No obstante, el JNE sostuvo que el pedido de nulidad de las mesas mencionadas es improcedente, dado que es extemporáneo y por falta de pago de las tasas electorales.

Desde su lugar, Sánchez insistió en que no reconocerá la victoria de su rival y adelantó que acudirá a instancias internacionales para plantear su reclamo. Al mismo tiempo, convocó a una movilización para este sábado en Lima, capital de Perú.

Por su parte, desde Fuerza Popular, la agrupación de Fujimori, indicaron que la candidata a presidenta espera contar con el 100% del conteo antes de proclamarse ganadora y mandataria electa.

En los últimos 20 años, Perú se perfila como el país con las elecciones presidenciales más reñidas de América Latina, con una diferencia promedio de unos 2,2 puntos porcentuales entre los dos candidatos principales, frente a una media de 16,9 en las demás naciones.

AS./fl