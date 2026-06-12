Roberto Sánchez propuso volver a contar todos los votos del balotaje y Fuerza Popular rechazó la iniciativa

A medida que avanza el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato de izquierda Roberto Sánchez propuso revisar la totalidad de los votos emitidos en el balotaje que disputó con Keiko Fujimori. El planteo surge en medio de un conteo extremadamente ajustado que mantiene en vilo al país.

Con más del 98% de las actas procesadas, la diferencia entre ambos candidatos es mínima. Según los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori reúne el 50,010% de los votos, mientras que Sánchez alcanza el 49,990%, una distancia de apenas 1.551 sufragios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La propuesta fue presentada por Sánchez durante una conferencia de prensa. El dirigente de Juntos por el Perú sostuvo que sería conveniente realizar una revisión integral de los votos, especialmente en aquellos lugares donde, según afirmó, existen indicios de posibles irregularidades o falta de transparencia en el proceso.

El candidato señaló que una medida de este tipo podría aportar mayor certidumbre al resultado final y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral, independientemente de quién resulte ganador.

Balotaje en Perú: el resultado final podría demorar varias semanas

Además, cuestionó las impugnaciones promovidas por sectores vinculados a Fuerza Popular en algunas regiones del sur del país y aseguró que su espacio también detectó situaciones que considera necesarias de revisar en Lima y en mesas correspondientes al voto emitido en el exterior.

La respuesta de Fuerza Popular

La reacción del partido de Keiko Fujimori no tardó en llegar. Desde la fuerza política rechazaron la posibilidad de un recuento total y remarcaron que respetarán los mecanismos establecidos por la legislación electoral peruana.

Luis Galarreta, compañero de fórmula de Fujimori, explicó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya se encuentran revisando las actas observadas y aquellas que fueron impugnadas durante el proceso, por lo que consideró que los procedimientos vigentes son suficientes para resolver cualquier controversia.

Asimismo, insistió en que su espacio aguardará con prudencia la finalización del escrutinio y respetará la decisión de las autoridades electorales.

Un resultado abierto hasta el final

El balotaje celebrado el pasado 7 de junio enfrenta a dos figuras que representan proyectos políticos opuestos. Por un lado, Fujimori, quien busca llegar a la presidencia tras varios intentos electorales. Por otro, Sánchez, identificado como heredero político del expresidente Pedro Castillo, actualmente detenido tras la crisis institucional de 2022.

El escrutinio ingresó ahora en una etapa decisiva con la revisión de actas observadas o impugnadas, un procedimiento habitual que adquiere una importancia especial debido a la escasa diferencia entre los candidatos.

LB