La definición de la segunda vuelta presidencial en Perú continúa abierta y con un margen extremadamente ajustado. La candidata de derecha Keiko Fujimori recuperó la delantera en el conteo oficial de votos y mantiene una ventaja de apenas unos 650 sufragios sobre el postulante de izquierda Roberto Sánchez, según los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 98,21% de las actas escrutadas, Fujimori alcanzaba el 50,002% de los votos válidos, mientras que Sánchez reunía el 49,998%, una diferencia mínima que mantiene la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente del país.

Elecciones en Perú: Sánchez celebró la victoria ante sus votantes y Fujimori pidió esperar los números oficiales

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La candidata de Fuerza Popular, de 51 años, logró revertir la tendencia gracias a la incorporación de votos provenientes del exterior, especialmente de Estados Unidos y Japón. Sin embargo, el estrecho margen entre ambos candidatos impide anticipar un resultado definitivo.

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