Quién es Lumumba Vea, el hincha-estatua que se convirtió en símbolo de RD Congo en el Mundial 2026

La República Democrática del Congo vive un momento especial en el Mundial 2026 y, más allá de lo que sucede dentro de la cancha, una de las figuras que más llamó la atención fue la llegada de Lumumba Vea, el hincha-estatua que se transformó en un símbolo de apoyo incondicional para los Leopardos.

El seleccionado congoleño había iniciado su participación en la Copa del Mundo con un valioso empate frente a Portugal. Sin embargo, para muchos aficionados faltaba una presencia fundamental en las tribunas: la de Lumumba Vea, cuya imagen se hizo conocida internacionalmente durante la Copa Africana de Naciones de 2025.

El popular hincha no pudo asistir al debut debido a las restricciones sanitarias vigentes en República Democrática del Congo, país que atraviesa un brote de ébola que ya ha dejado más de mil personas infectadas y cientos de fallecidos. Tras cumplir con los requisitos sanitarios y obtener la autorización correspondiente, finalmente pudo viajar a México y estuvo presente en Guadalajara para el encuentro ante Colombia por la segunda fecha del Grupo K.

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Detrás del personaje se encuentra Michel Kuka Mboladinga, un congoleño de 50 años que desde hace más de una década se dedica a representar una estatua viviente en apoyo a los equipos de su país. Primero acompañó al club AS Vita y, posteriormente, se convirtió en un emblema de la selección nacional.

Su caracterización rinde homenaje a Patrice Lumumba, una de las figuras más importantes de la historia congoleña y considerado un mártir de la independencia del país. Lumumba fue el primer jefe de Gobierno de la nación africana tras independizarse de Bélgica y fue asesinado en 1961, en un episodio que marcó profundamente la historia política de la región.

Durante los partidos, Mboladinga viste saco y corbata con los colores de la bandera congoleña —amarillo, azul y rojo— y permanece inmóvil durante los 90 minutos, con el brazo derecho levantado. Su puesta en escena busca recordar el legado de dignidad, lucha y resistencia asociado a Patrice Lumumba.

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La popularidad del personaje creció exponencialmente durante la Copa Africana de Naciones de 2025. En aquel torneo acompañó a los Leopardos en todos sus encuentros hasta la eliminación en octavos de final frente a Argelia. Tras ese partido, una burla realizada por el futbolista argelino Mohamed Amine Amoura hacia Lumumba Vea generó una fuerte polémica en las redes sociales.

La repercusión fue tal que el jugador debió pedir disculpas públicamente y la Federación Argelina también emitió un mensaje de disculpas, además de enviarle una camiseta de la selección como gesto de reconciliación.

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Ya instalado en México, Mboladinga compartió su emoción por formar parte de la experiencia mundialista. “¡Guadalajara, aquí estamos!”, escribió en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 191 mil seguidores, junto a una fotografía en la que aparece caracterizado como Lumumba en el aeropuerto.

CS/fl