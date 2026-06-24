El Ministerio de Salud de Francia informó el primer caso de ébola en ese país: se trata de un médico que llegó a territorio galo tras participar de una misión humanitaria en la República Democrática de Congo. En el país centroafricano, la enfermedad ya ha provocado cientos de muertes tras el brote incontenible que encendió las alarmas en la comunidad internacional.

Según precisaron autoridades oficiales, se activó el protocolo de aislamiento y diagnóstico, y se trasladó al pasajero contagiado a un establecimiento especializado en enfermedades infecciosas altamente transmisibles, bajo estrictas medidas de bioseguridad.

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Desde la cartera sanitaria de la nación europea aseguraron que el paciente presentó síntomas compatibles con la variante del virus Bundibugyo. Aún no han difundido un informe clínico sobre el cuadro de salud de la persona proveniente del continente africano.

Francia confirmó el primer caso de ébola en el país

Entre las primeras medidas figura una investigación epidemiológica destinada a identificar a todas las personas que pudieron haber mantenido contacto estrecho con el médico desde su regreso al país.

El Ministerio de Salud del Gobierno de Francia comunicó que están desarrollando una “investigación epidemiológica exhaustiva para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con él” y detalló que “serán monitoreadas durante un período de tres semanas”.

Ante este escenario de alerta, miembros del Ministerio de Sanidad aclararon que “el riesgo para la población francesa y europea continúa siendo muy bajo”, aunque se encuentra activo el procedimiento de emergencia sanitaria.

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La cartera sanitaria francesa agregó que “todas las medidas de precaución, incluido el aislamiento del paciente, fueron adoptadas desde su llegada al territorio nacional”.

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El caso detectado en Francia se produce en medio de uno de los brotes de ébola de crecimiento más rápido registrados en los últimos años en la República Democrática del Congo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene un seguimiento permanente de la situación y advirtió que la variante Bundibugyo del virus continúa expandiéndose tanto en territorio congoleño como en Uganda, lo que llevó a reforzar las medidas de vigilancia sanitaria internacional.

Ébola: virus Bundibugyo

El ébola suele comenzar con fiebre alta repentina, intenso dolor de cabeza, debilidad extrema, dolores musculares y articulares, para luego evolucionar, en algunos pacientes, hacia vómitos, diarrea y hemorragias internas o externas. La rapidez en la detección resulta clave para cortar las cadenas de transmisión.

Ante este escenario, la Agencia Regional de Salud inició el rastreo de contactos estrechos, quienes deberán permanecer bajo vigilancia médica y cumplir un aislamiento domiciliario preventivo durante 21 días, período máximo de incubación del virus.

PM