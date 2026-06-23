La Copa del Mundo de la FIFA 2026 transita una fase inicial con registros históricos en materia ofensiva. En los primeros 40 partidos disputados, el certamen de selecciones produjo un total de 121 goles, lo que representa un incremento cercano al 25% en comparación con el mismo tramo de la edición anterior disputada en Qatar.

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Por qué se incrementó la cantidad de goles en este Mundial

Los analistas y protagonistas del fútbol internacional coinciden en que una de las causas principales de este fenómeno radica en el diseño de la pelota oficial. La pelota cuenta con costuras profundas y un agarre adicional ideado para optimizar el vuelo bajo condiciones de humedad extrema.

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El entrenador de la selección de Austria, Ralf Rangnick, fue uno de los más categóricos al analizar las propiedades del esférico. "Este balón es tan rápido como una bala de cañón", sentenció el director técnico europeo para describir la complejidad que afrontan los guardametas en cada disparo.

Además de las características del elemento de juego, los partidos se extendieron de forma notoria. Esto responde a la implementación de pausas de hidratación obligatorias que derivan en un incremento del tiempo añadido, multiplicando las chances de marcar en los cierres de cada tiempo.

La implementación de pausas de hidratación obligatorias derivaron en un incremento del tiempo añadido, multiplicando las chances de marcar en los cierres de cada tiempo.

A este escenario logístico se suma el componente estructural de la competencia. La ampliación del cuadro a 48 seleccionados nacionales generó una brecha de talento futbolístico más pronunciada entre las diversas delegaciones participantes del certamen ecuménico.

Por su parte, el director técnico del seleccionado de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, puntualizó que la protección arbitral actual favorece la dinámica ofensiva. Según el entrenador sudamericano, los atacantes gozan de un amparo reglamentario que no existía hace 20 o 30 años.

El predominio de la Premier League y el impacto de Lionel Messi

En el desglose de los datos estadísticos, más de la mitad de las conquistas fueron autoría de futbolistas que se desempeñan en Inglaterra, Alemania y España. La Premier League lidera la tabla general de efectividad por ligas con una holgada diferencia.

La superioridad británica quedó en evidencia en el cruce entre Países Bajos y Suecia, el cual culminó con una goleada neerlandesa por 5 a 1. Los seis tantos del encuentro fueron anotados por profesionales que militaron en la máxima categoría inglesa durante la temporada 2025-2026.

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A nivel de clubes de origen, el Real Madrid, el Inter Miami y el Liverpool encabezan la producción de tantos en el campeonato. En el caso de la franquicia norteamericana, la totalidad del aporte goleador corresponde exclusivamente al capitán argentino Lionel Messi.

El astro rosarino acumula cinco goles en apenas dos partidos jugados, tras sellar un triplete en el debut de la Selección Argentina y sumar un doblete en la jornada del lunes. Su efectividad sostiene al Inter Miami en la cima de los clubes más determinantes de la Major League Soccer en este Mundial.

Los registros finales confirman que 88 jugadores distintos anotaron en los primeros 40 partidos, con una media de tres goles por partido. Con esta proyección, el torneo norteamericano se posiciona para pulverizar el récord de 172 goles establecido en la edición de 2022.

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