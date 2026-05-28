Empieza el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, acusado de ocupar un cargo público "a su medida"

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, no gana para sustos: este jueves comienza el juicio a su hermano David, acusado de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En concreto, se lo acusa de acceder de forma irregular a un empleo público diseñado especialmente para él gracias a los contactos del líder del PSOE.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, enfrenta cargos por tráfico de influencias.

David Sánchez, el único hermano del dirigente, es músico, compositor y director de orquesta. En 2016 fue nombrado coordinador de conservatorios de Badajoz, un cargo que, según la denuncia, se habría creado a su medida. Luego se convirtió en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de esta provincia. Se mantuvo en este puesto hasta 2025.

Miles marcharon en Madrid para exigir la renuncia de Pedro Sánchez y un adelanto electoral

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Las presuntas maniobras para crear el puesto se iniciaron antes de que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno. El empleo dependía de la Diputación de Badajoz, el organismo que gobierna las provincias en España, y que en ese momento estaba en manos de los socialistas. Otros diez ciudadanos también son juzgados en esta instancia, que se extenderá hasta el 10 de junio,

El abogado de David Sánchez pidió la anulación del proceso

En la primera jornada del juicio, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, afirmó que una parte de la acusación es falsa, "una pura invención", y aseugró que tiene un "signo político". Por eso, pidió que se anule el proceso por vulneración de derechos fundamentales, aunque estas objeciones ya habían sido rechazadas antes, y aseguró que las presentará ante tribunales superiores, "incluso a nivel internacional".

Según la defensa, la causa se basa en una investigación "de carácter prospectivo", y el delito principal que se le atribuye -aceptar un nombramiento ilegal- ya habría prescrito.

Mal momento para Pedro Sánchez: se suman las causas judiciales en su entorno

Este juicio comienza apenas un día después de que la Guardia Civil registre durante horas la sede del PSOE en busca de documentación sobre las presuntas maniobras de una exmilitante y el exsecretario de organización, Santos Cerdán, para frenar causas judiciales contra el partido.

Además, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, los dos cercanos a Sánchez, han sido o serán juzgados por casos de corrupción. Estos casos se suman al de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña, que está cerca del banquillo de los acusados como sospechosa de tráfico de influencias.

Por si fuera poco, la semana pasada el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran figura del socialismo y aliado político de Sánchez, fue imputado también por presunto tráfico de influencias a cambio de dinero. .

En este contexto, el sábado pasado decenas de miles de manifestantes marcharon hacia el Palacio de la Moncloa para exigir la renuncia de Sánchez y el adelantamiento de las elecciones. El líder socialista ha dicho que no es una posibilidad.



