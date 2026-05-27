miércoles 27 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
España

La Guardia Civil requisa la sede del PSOE en Madrid, mientras Pedro Sanchez reafirma el apoyo a Zapatero

La sede del partido socialista fue intervenida por efectivos de la UCO en el marco de una nueva causa judicial. Desde Roma, junto al Papa León XIV, Pedro Sánchez asegura que Zapatero es inocente.

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez | Cedoc

El miércoles, agentes de la Guardia Civil ingresaron en Madrid en la sede nacional de su partido, el PSOE, en busca de información sobre el presunto pago a la ex militante Leire Diez, quien fue grabada mientras rastreaba datos para boicotear procedimientos policiales y judiciales, que pudieran afectar al partido o al gobierno.

Desde Roma, Pedro Sánchez se refirió al lo sucedido dejando en claro la expulsión de Leire Diez del partido en cuanto estalló el escándalo por la causa judicial, dijo: “Si al final estamos hablando de este caso de la ex militante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año”.

Sánchez se encuentra en Roma por la visita al Papa León XIV, donde declaró que continúa apoyando a el expresidente Zapatero: “Lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del (ex) presidente Zapatero y todo mi apoyo al (ex) presidente Zapatero”.

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MEG

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