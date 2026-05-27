La Guardia Civil requisa la sede del PSOE en Madrid, mientras Pedro Sanchez reafirma el apoyo a Zapatero

El miércoles, agentes de la Guardia Civil ingresaron en Madrid en la sede nacional de su partido, el PSOE, en busca de información sobre el presunto pago a la ex militante Leire Diez, quien fue grabada mientras rastreaba datos para boicotear procedimientos policiales y judiciales, que pudieran afectar al partido o al gobierno.

Desde Roma, Pedro Sánchez se refirió al lo sucedido dejando en claro la expulsión de Leire Diez del partido en cuanto estalló el escándalo por la causa judicial, dijo: “Si al final estamos hablando de este caso de la ex militante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año”.

Sánchez se encuentra en Roma por la visita al Papa León XIV, donde declaró que continúa apoyando a el expresidente Zapatero: “Lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del (ex) presidente Zapatero y todo mi apoyo al (ex) presidente Zapatero”.

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MEG