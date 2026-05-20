Grieta en España: "El PSOE está cada vez más a la izquierda y el PP tiene que acercarse a VOX"

“El socialismo está fracasando en la mayoría de las comunidades autónomas”, sostuvo el periodista y comunicador español Raúl Pérez en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). El comunciador analizó el escenario político de España tras las elecciones andaluzas y afirmó que el gobierno de Pedro Sánchez “se fue corriendo a la izquierda progresivamente”, mientras que la derecha también endureció posiciones por el crecimiento de Santiago Abascal.

Raúl Pérez es un periodista, comunicador y creador de contenido español que se desempeña como director y presentador del programa online La Hora Loca. Ejerce un rol activo como redactor de artículos y entrevistas para revistas corporativas y negocios, factor de éxito.

Queríamos apelar a su conocimiento del terreno para tratar de entender si las versiones que nos llegan aquí son correctas o exageradas respecto a cierta decadencia del Partido Socialista, que se lo compara en la Argentina con el kirchnerismo.

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Por un lado, la derrota de las elecciones en Andalucía, que se lo compara como aquí sería que el peronismo perdiese en su territorio principal, que es la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de personas de menores recursos, y si estamos leyendo bien el significado de lo que está pasando con el socialismo en España. Y el crecimiento de la derecha.

El socialismo está fracasando en la mayoría de las comunidades autónomas. Solo gobierna en cuatro de ellas, que son Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña y Asturias. En el resto de las comunidades está gobernando el PP. Dicho esto, lo que es el socialismo nada tiene que ver con el que hubo en los años 80, gestionado por Felipe González. Es más una ideología comunista.

Como todo, cuando entró Pedro Sánchez en el poder, muchos pensaban que era la vieja guardia, el viejo socialismo, pero poco a poco se dieron cuenta de que se estaba radicalizando. Digamos que es como una izquierda radical. O sea, como que se fue corriendo a la izquierda progresivamente.

José Luis Rodríguez Zapatero: borgiano por convicción

¿Y esto incluye a José Luis Rodríguez Zapatero también o solamente a Sánchez?

A Zapatero también. Fue un proceso progresivo de corrimiento a la izquierda. No fue del principio a Zapatero, fue posteriormente. Al haber estas elecciones de Andalucía, habían puesto a Montero como, digamos, una miembra del gobierno, pensando que podría desbancar a Juanma Moreno. Pero luego las encuestas antes de las elecciones daban favorito a Juanma, de que iba a ganar la mayoría absoluta.

Pero, a raíz de unas ciertas declaraciones, dos o tres días antes de las elecciones, en las cuales no daba por hecho la prioridad nacional, sino diciendo que a la inmigración no se la podía, entre comillas, no marginar, sino no darle una prioridad, una preferencia, mejor dicho, una preferencia, eso hizo que algunos andaluces se decantaran por el partido de Santiago Abascal.

O sea que finalmente, para formar gobierno, necesita nuevamente a Vox y no lo puede hacer solo, como se suponía que lo iba a hacer el PP.

Correcto.

Zapatero, a tus zapatos

¿Cómo uno podría proyectar esto al año próximo? ¿Con una decaída definitiva del Partido Socialista en este corrimiento a la izquierda o un resurgimiento de un nuevo socialismo, más parecido a lo que fue en la época del comienzo de la España democrática?

Creo que ni una cosa ni la otra. Digamos que Sánchez, presidente, está preparando el terreno para la democracia. Y las próximas elecciones le han pedido que convoque, pero él no quiere. Él quiere agotar el mandato. Y, a partir de ahí, por ejemplo, una de sus propuestas ha sido la regularización masiva de inmigrantes para poder conseguir más votos de cara a la próxima legislatura. Y además el voto de la inmigración.

¿Usted imagina al PP ganando las elecciones el año próximo de manera definitiva y que el PSOE ya las tiene perdidas, independientemente de que no adelante las elecciones?

No creo que las gane por mayoría absoluta. Es más, el dato está con Vox. Porque el PP está gobernando, excepto en cuatro comunidades, con Vox. Y está condenado a entenderse con él, pero a veces como que no quieren darse cuenta de ello, no quieren admitirlo. Y yo creo que, si el PP gana las elecciones y Vox saca un buen resultado, al final tendrán que gobernar en coalición, como ha hecho el PSOE con los otros partidos.

Decirle que finalmente España se está polarizando, el socialismo se va cada vez más a la izquierda, el Partido Popular necesita correrse a la derecha porque Vox lo condiciona, que finalmente, independientemente de los nombres de los partidos, hay un proceso de polarización en la política española.

RM