Un día, un zapatero criticó un error en las sandalias de uno de los cuadros. Apeles (el pintor mas famoso de Grecia ) corrigió el fallo, pero cuando el zapatero, envalentonado, comenzó a opinar y a criticar otras partes de la anatomía de la figura, Apeles salió de su escondite y le dijo la célebre frase: "El zapatero no debe juzgar más arriba de las sandalias", dando origen al refrán.

La vieja frase popular española nació hace siglos como una advertencia simple: cada uno debe ocuparse de aquello que conoce y evitar invadir terrenos donde puede terminar equivocándose. “Zapatero, a tus zapatos” se convirtió así en un dicho clásico para marcar límites, recordar prudencia y señalar excesos de confianza.

El mundo sin director: amenazas, retrocesos y negociaciones opacas

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La política tiene esa ironía extraordinaria. Hoy esa expresión vuelve a cobrar fuerza alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente socialista que tendrá la obligación de concurrir el 2 de junio ante el juez, y es el primer presidente de un gobierno español en la democracia que ha sido acusado ante un tribunal, por orden judicial y queda en el centro de la escena, ya no por sus discursos internacionales o sus intervenciones diplomáticas.

El juez Calama fue muy duro al incorporar en una causa una presunta “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias”, señalando que Zapatero habría utilizado “sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos” para facilitar decisiones favorables a determinados intereses privados. Aunque todavía no exista condena alguna y toda investigación requiera prudencia y garantías, el impacto político ya es enorme.

José Luis Zapatero no es un ex dirigente cualquiera. Durante años fue presentado por el PSOE como una figura moral, dialoguista y de proyección internacional. Un hombre que, incluso después de abandonar La Moncloa, buscó construir un perfil global de mediador político en América Latina y Europa. Pero la imagen , la ética en la política tiene una crueldad enorme cuando aparecen expedientes, supuestas influencias o posibles comisiones bajo sospecha, la épica internacional se convierte rápidamente en mochila interna.

El delirio de la centralidad y la Argentina fuera de foco

Pedro Sánchez defenderá a Zapatero sin terminar arrastrado por el mismo desgaste seguramente, ya que su especialidad es acompañar a dirigentes, amigos y familiares ¨hasta la puerta del cementerio¨ .

La reacción de Moncloa fue veloz. El Gobierno salió a reafirmar la “inocencia” del ex presidente y Sánchez pidió puertas adentro del PSOE defender su legado político. No hubo distancia. Pide prudencia política y que el partido cierre de filas. Para el socialismo español, tocar a Zapatero es tocar una parte esencial de su propia identidad.

La estrategia adoptada por el gobierno encierra un riesgo, ya que el Ejecutivo habla de “lawfare”, quizás consciente de que el término ya genera desgaste y rechazo en buena parte de Europa. Sin embargo, simultáneamente aparecen mensajes ambiguos reclamando que la Justicia “haga Justicia” y resurgen críticas veladas hacia algunos magistrados, acusándolos de actuar políticamente.

Cuando el consumo se apaga, se pone en riesgo el motor productivo de la Argentina

La escena recuerda inevitablemente a muchos gobiernos latinoamericanos —y especialmente a la Argentina, Venezuela ,Colombia , donde dirigentes procesados o condenados comenzaron a denunciar “lawfare” apenas los fallos judiciales dejaron de favorecerlos. Durante años, una parte importante de la dirigencia argentina intentó instalar que las causas de corrupción eran simples persecuciones políticas disfrazadas de expedientes judiciales. Los jueces pasaban de ser respetables a “operadores” dependiendo exclusivamente de a quién investigaban.

España parece comenzar a rozar peligrosamente esa lógica. Una democracia sólida necesita defender la independencia judicial incluso cuando los expedientes afectan a dirigentes propios. De lo contrario, la vara moral cambia según el color político del investigado.

En simultaneo, Pedro Sánchez eligió refugiarse en la política internacional, visitar la OMS, como espacio de comodidad y prestigio. Cumbres, foros globales y escenarios multilaterales le permiten mostrarse como un líder moderno y admirado afuera, mientras dentro de España el desgaste político se acumula elección tras elección.

La IA necesita estrategia antes que herramientas

El PSOE ya no solo pierde electoralmente. Pierde en lo emocional y estructural. Cada día, una parte importante de la sociedad empieza a percibir un oficialismo más preocupado por blindar figuras históricas, sostener relatos y administrar poder que por asumir errores o promover autocrítica.

En medio de todo eso, la figura de Zapatero reaparece como símbolo de una generación política que creyó que los contactos, las influencias y el prestigio internacional podían sostenerse eternamente sin costos internos.

"Zapatero, a tus zapatos” ya no suena solamente como un viejo refrán español. Empieza a sonar como una advertencia política sobre los límites del poder, las influencias y la tentación de creerse intocable. Cuando la política abandona la ejemplaridad y comienza a administrar privilegios, tarde o temprano termina tropezando con sus propios pasos. La política siempre vuelve al origen. “Zapatero, a tus zapatos” suena más vigente que nunca.