Miles marcharon en Madrid para exigir la renuncia de Pedro Sánchez y un adelanto electoral

Miles de manifestantes se movilizaron este sábado en Madrid e intentaron avanzar hacia el Palacio de la Moncloa para exigir la renuncia del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria a elecciones anticipadas. La protesta, denominada “Marcha por la dignidad”, contó con el respaldo del Partido Popular y de Vox, y reunió, según los organizadores, a unas 120 mil personas, mientras que fuentes oficiales redujeron la cifra a 40 mil. Efectivos del grupo de antidisturbios de la Policía Nacional ya disolviero a los manifestación.

La imputación contra Zapatero impacta de lleno en el gobierno de Pedro Sánchez

La protesta se dio en medio de una fuerte crisis política que atraviesa el gobierno español, marcada por investigaciones judiciales que alcanzan a figuras cercanas al mandatario y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sospechado de tráfico de influencias. Con consignas contra la corrupción y pedidos de “dimisión”, los manifestantes recorrieron la capital.

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