sábado 23 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Protesta opositora en España

Miles marcharon en Madrid para exigir la renuncia de Pedro Sánchez y un adelanto electoral

La movilización reunió hasta 120 mil personas según los organizadores, aunque el gobierno la redujo a 40 mil. Apuntaron contra el presidente por presuntos casos de corrupción en su entorno. Efectivos del grupo de antidisturbios de la Policía Nacional ya disolvió a los manifestantes.

Miles de manifestantes intentaron llegar hasta el Palacio de la Moncloa 23052026
Multitud copó las calles de Madrid para exigir la renuncia de Pedro Sánchez | NA

Miles de manifestantes se movilizaron este sábado en Madrid e intentaron avanzar hacia el Palacio de la Moncloa para exigir la renuncia del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria a elecciones anticipadas. La protesta, denominada “Marcha por la dignidad”, contó con el respaldo del Partido Popular y de Vox, y reunió, según los organizadores, a unas 120 mil personas, mientras que fuentes oficiales redujeron la cifra a 40 mil. Efectivos del grupo de antidisturbios de la Policía Nacional ya disolviero a los manifestación.

La imputación contra Zapatero impacta de lleno en el gobierno de Pedro Sánchez

La protesta se dio en medio de una fuerte crisis política que atraviesa el gobierno español, marcada por investigaciones judiciales que alcanzan a figuras cercanas al mandatario y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sospechado de tráfico de influencias. Con consignas contra la corrupción y pedidos de “dimisión”, los manifestantes recorrieron la capital.

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Miles de manifestantes intentaron llegar hasta el Palacio de la Moncloa 23052026

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