Procesan a la esposa de Pedro Sánchez por presunta corrupción y tráficos de influencias

La Justicia española resolvió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, en una causa que investiga su actividad vinculada a proyectos académicos y relaciones con empresarios.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Peinado, quien dio por finalizada la etapa de instrucción y dejó a Gómez a un paso de enfrentar un juicio oral. El magistrado descartó, en cambio, el delito de intrusismo profesional por falta de pruebas.

Bergoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a un paso del juicio oral.

Gómez no fue acusada por el presunto delito de intrusismo profesional, punto que quedó archivado “al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos”, informó Europa Press. Además, está procesada Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de Moncloa e involucrado en la causa el empresario Juan Carlos Barrabés.

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Según la resolución judicial, la investigación apunta a un posible uso indebido de su posición para influir en decisiones administrativas y favorecer iniciativas vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez desarrolló tareas académicas. También se analiza la eventual obtención de beneficios privados a partir de esas actividades.

La causa se originó en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias y fue ampliándose con el avance de la investigación judicial.

Fricciones en el Gobierno español

El fallo generó una fuerte reacción política en España. Desde el Gobierno manifestaron su “indignación” por la decisión judicial y cuestionaron el accionar del juez, mientras que sectores de la oposición consideraron el procesamiento como un hecho de extrema gravedad institucional.

El caso representa uno de los mayores desafíos políticos para la gestión de Sánchez, ya que involucra directamente a su entorno más cercano y podría escalar en el plano judicial en los próximos meses, dependiendo de la evolución del proceso y de eventuales apelaciones de la defensa.



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