Wado de Pedro viaja a una cumbre global y el PJ lleva duras críticas contra Milei

El senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro encabezará una delegación del Partido Justicialista que participará el 17 y 18 de abril en una cumbre de partidos, movimientos democráticos y líderes globales convocada por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez en Barcelona, con el objetivo de debatir sobre la defensa de la paz y la democracia.

La comitiva, instruida por la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, llevará a ese foro internacional una agenda centrada en la situación política, económica e institucional de la Argentina, así como su preocupación por la escalada bélica a nivel global.

El encuentro contará con la participación de líderes internacionales como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el mandatario colombiano Gustavo Petro; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el titular del Consejo Europeo, António Costa; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, entre otros referentes globales.

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Pedro Sánchez, presidente de España, será el anfitrión de la cumbre en Barcelona.

Críticas al modelo de Milei

Desde el PJ señalaron que la delegación viajará para integrarse a ese espacio internacional en defensa de la paz y la democracia, donde planteará “la crisis a la que el gobierno de Javier Milei está arrastrando a la mayor parte de la población con la imposición de un modelo económico regresivo que ya fracasó”, en palabras de De Pedro.

En ese sentido, mientras el presidente argentino expone en el exterior su programa económico como un éxito, la comitiva justicialista buscará describir lo que considera la “situación real” del país, caracterizada —según sostienen— por récords en cierres de fábricas e industrias, aumento del desempleo, endeudamiento de las familias y una creciente dependencia del endeudamiento externo que compromete la autonomía económica nacional.

Además, el peronismo llevará un diagnóstico crítico sobre la vida institucional argentina, con foco en lo que define como prácticas de lawfare, persecución judicial y proscripción política contra Cristina Kirchner, a quien consideran la principal dirigente opositora del país.

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Posicionamiento frente a la crisis internacional

En el plano internacional, la delegación también expresará su rechazo a la escalada bélica que atribuye a Estados Unidos e Israel y promoverá un mensaje a favor de la resolución pacífica de los conflictos y la no injerencia internacional. La cumbre, según sus organizadores, busca consolidar un espacio común para impulsar acciones coordinadas en defensa de la democracia, los derechos fundamentales y la cooperación internacional frente al avance de corrientes autoritarias.

La comitiva del PJ estará integrada por los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik; la economista Delfina Rossi; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez; la secretaria de Integración Regional del partido, Soledad Magno; y la diputada provincial y secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

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Dos días de debate y definiciones

La agenda del encuentro prevé dos jornadas de trabajo. El 17 de abril se realizarán seminarios, paneles y talleres impulsados por organizaciones asociadas, con ejes vinculados a la defensa de la democracia, la gobernanza económica, la transición digital, la acción climática, las migraciones y las estrategias de comunicación.

El 18 de abril, en tanto, se llevará a cabo un acto público con intervenciones de líderes globales, orientado a sintetizar los debates y proyectar una agenda común. El evento reunirá a más de 60 ponentes, incluirá más de 25 sesiones y contará con representación de alrededor de 40 países.

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