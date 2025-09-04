En el último tramo de la campaña bonaerense el senador Eduardo “Wado” de Pedro reapareció en una exposición “Hecho en Merlo” con fuertes críticas hacia la gestión libertaria. “Estos tipos que nos vienen a decir ‘Kirchnerismo Nunca Más’ bajaron la producción industrial”, remarcó el referente de Fuerza Patria.

En el evento organizado por la Unión Industrial de Merlo y el Municipio de esa localidad, el senador cuestionó la política económica de Javier Milei a la que calificó de “fracaso” por la caída en la producción y la pérdida de trabajo formal.

“El presidente de la Nación ya fracasó. Ese genio que venía a dolarizar, que le prometía a los chicos y las chicas tener su sueldo en dólares, fracasó. Tuvo que ir a pedir guita al Fondo Monetario Internacional”, señaló en su discurso ante empresarios y acompañado por el intendente Gustavo Menéndez.

“Estos tipos que nos vienen a decir “kirchnerismo Nunca Más” bajaron la producción industrial un 10%, las PyMEs argentinas bajaron entre un 15% y un 25%, más de 220 mil argentinos y argentinas perdieron su trabajo formal”, agregó.

Wado de Pedro y Gustavo Menéndez en Merlo

Además apuntó contra la política monetaria y la falta de sostenibilidad del plan económico. “Hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron, fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, les sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aun así no les cierran los números”, señaló.

Por el contrario, destacó la importancia de la creación de trabajo de calidad de la mano de la industria y dijo: “Los salarios industriales son un 20% más altos. Cuando crece la industria, crece todo. La industria multiplica: genera empleo masivo, demanda tecnología, genera que nazcan más PyMEs como proveedoras de otras industrias. La industria es federalismo y es soberanía, porque genera fortaleza y autonomía para no depender de los vaivenes internacionales de la economía”.

Finalmente, y en respuesta a La Libertad Avanza que utiliza como slogan de campaña la consigna "kirchnerismo Nunca Más", De Pedro manifestó: “A los que dicen ‘kirchnerismo Nunca Más’ les vamos a responder ‘kirchnerismo más que nunca’. Porque la Argentina necesita volver a ser un país con máquinas funcionando y pibes estudiando. Los tipos que dicen ‘kirchnerismo nunca más’ están destruyendo la Argentina. ¡Las pelotas! ¡Kirchnerismo más que nunca!”.



