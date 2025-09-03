El riesgo país rozó los 900 puntos básicos y trepó al nivel más alto en cinco meses

En la segunda jornada con intervención activa del Tesoro en el mercado cambiario, el riesgo país experimentó un salto de 7,2% y quedó al borde de los 900 puntos básicos, el nivel más alto en los últimos cinco meses. La suba del indicador elaborado por JP Morgan cristaliza la volatilidad financiera que tiene su origen en la tensión preelectoral y el cambio de condiciones que implementó el oficialismo para controlar el dólar.

Los bonos soberanos en moneda extranjera operaron mixtos este miércoles, luego de desplomarse 3% durante la rueda previa, fuertemente influenciados por la decisión del equipo económico de interceder en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para mantener a raya al billete verde.

Preocupación por una posible corrida cambiaria antes de las elecciones de octubre: “Hay un miedo que está circulando”

El riesgo país rozó los 900 puntos básicos

El riesgo país se ubicó en 898 puntos básicos, consolidando una tendencia que refleja la cautela de los inversores frente a la deuda argentina. Se trata de un índice que elabora JP Morgan, cuyo cálculo surge de la brecha entre lo que rinden los bonos nacionales y la tasa de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo más seguro del planeta.

El recorrido reciente muestra un contraste marcado: en los primeros meses de 2025, el Emerging Markets Bond Index (EMBI) había llegado a perforar los 560 puntos básicos, su nivel más bajo en la era Milei. Desde ese piso, el movimiento fue en ascenso constante hasta estacionarse en torno a los 900, lo que expone el deterioro en la confianza del mercado.

La lógica detrás del indicador es sencilla: cuando crece el apetito por los papeles soberanos en dólares, el riesgo país retrocede; si ocurre lo contrario, la prima exigida por los inversores se amplía. Pero más allá de esa dinámica financiera, el número también actúa como un termómetro político.

El Gobierno remarcó una y otra vez en los últimos meses que la disciplina fiscal se está cumpliendo y que todos los compromisos externos se honran en tiempo y forma. De hecho, recordaron que en julio se canceló en efectivo un pago de US$ 4.200 millones, y que desde diciembre de 2023 no hubo atrasos. Según el oficialismo, los factores que sostienen al riesgo país en niveles elevados son ajenos al frente económico.

¿Seguirá subiedno del riesgo país?

En ese sentido, adjudican la volatilidad a las dudas sobre la estabilidad política, en particular a la posibilidad de que el kirchnerismo haga una buena elección el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre a nivel nacional. Para el equipo económico, ese escenario implicaría el riesgo de que la oposición avance con proyectos que puedan comprometer la meta de equilibrio fiscal.

Esta variable no es una más para la administración libertaria. El plan original era sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cubrir los vencimientos con el propio organismo, mostrar solidez fiscal y que el combo reduzca el nivel de aversión con el objetivo de regresar al mercado voluntario de deuda.

El retorno de la Argentina a los canales de endeudamiento externo, vía que se clausuró durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018, es indispensable para el programa oficialista: permitiría refinanciar el vencimiento de enero por más de US$ 4.000 millones.

Distintas fuentes del sector finanaciero vaticinan que la volatilidad se extenderá durante las próximas semanas y, muy probablemente, hasta los comicios de octubre. El mercado también tendrá un ojo puesto en la evolución del dólar y la intervención del Gobierno para dominar eventuales corridas. Los últimos datos oficiales muestran que el Tesoro cuenta con unos US$ 1.685 millones para afrontar el próximo mes y medio.

MFN / Gi