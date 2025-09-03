Preocupación por una posible corrida cambiaria antes de las elecciones de octubre: “Hay un miedo que está circulando”

El analista financiero, Gonzalo Martínez Mosquera, en diálogo con Canal E, se refirió a la reciente decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios a través del Tesoro, las dudas sobre la disponibilidad de dólares y el riesgo inflacionario tras las elecciones de octubre.

Sobre la posibilidad de una corrida cambiaria, Gonzalo Martínez Mosquera explicó: “Hay un miedo que está circulando, que es que hay muchos pesos en la forma de plazo fijo que vencen hasta las elecciones de octubre. Se habla de 30.000 millones de dólares, la verdad que no sé exactamente cuánto es el número, pero se habla de ese número”.

Qué podría llevar tranquilidad a la posibilidad de una corrida cambiaria

Sin embargo, aclaró que no comparte esa alarma: “Yo acá le doy la derecha al Gobierno porque en realidad yo tiendo a pensar que estos plazos fijos no son un ahorro que está en general, que está especulando con la posibilidad, con la alternativa de irse al dólar, sino que más bien lo veo como parte de lo que es el capital de trabajo de la sociedad”.

Mosquera mostró más inquietud por otra cuestión: “Sí me preocupa mucho más esto de que el Tesoro debería estar acumulando dólares para poder afrontar el vencimiento de enero. Aparentemente el Tesoro tiene alrededor de 1.500 millones de dólares en este momento en el Banco Central, y empieza a vender dólares que es lo contrario a lo que debería ser”.

Incertidumbre sobre el accionar del Tesoro

Y agregó: “Ahí sí me preocupa, la verdad que no sé bien qué van a hacer, porque si venden dólares y empiezan a quedar sin dólares, se supone que los dólares que están en el Central no los van a usar, con lo cual, uno se pregunta de dónde podría sacar esos dólares el Tesoro, y es una incógnita que sigue vigente”.

Por otro lado, el analista financiero recordó la magnitud de los compromisos: “Recordemos que para afrontar los vencimientos de enero tiene que comprar mucho más de lo que está vendiendo”.

En ese sentido, planteó dudas sobre la estrategia oficial: “Si vos mirás los números fríos, el Tesoro no tiene dólares para afrontar el vencimiento de enero, y yo no sé si me metería a financiar a este Gobierno, que lo que veo es que usa dólares para calmar el tipo de cambio”.