Roberto Cachanosky: "Eligieron la recesión para frenar el dólar, ahora tienen recesión y sube el dólar"

El economista Roberto Cachanosky cuestionó con dureza la política cambiaria del gobierno de Javier Milei y señaló que el equipo económico eligió "la recesión para frenar el dólar”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el candidato a diputado nacional advirtió que el oficialismo “está manejando el país como una mesa de dinero” y reveló “fuertes diferencias” entre el Presidente y Luis Caputo.

Fuerza Patria cree que va a marcar una gran diferencia en la Tercera Sección en las elecciones legislativas bonaerenses en, y una diferencia menor, pero todavía a favor, en la Primera, lo que les va a dar un triunfo mayor a lo que cree el Gobierno. ¿Qué creés vos? ¿Cómo están afectando las denuncias de corrupción al resultado electoral de este septiembre? Vas a ser candidato en octubre, supongo que seguís el pulso día a día.

De acuerdo a todos los comentarios que voy recibiendo, cuando la gente se enteró de que iba a ser candidato, se sorprendió. Yo nunca fui candidato, pero lo que llamó la atención a la gente y lo que me llamó la atención a mí es el desencanto que hay con la dirigencia política en general.

Un 26% votó a Milei en el 2023 para que no gane Massa, pero que no está conforme ni con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza (LLA). Creo que ahí hay un espacio muy importante para poder hacer una oferta electoral diferente, para que la gente quiera votarme. Pero en esencia lo que sí noto es mucho desencanto con la gente. Muchos o no quieren ir a votar o directamente no quieren a ninguna de las dos opciones.

¿Notás que las denuncias de corrupción afectan a los que pensaban votar por La Libertad Avanza?

Lo de la corrupción pegó, pero lo que más pegó fue la censura de la prensa.

Terminó siendo un boomerang....

Yo creo que sí, porque si los videos o los audios no tienen nada importante, no tienen por qué preocuparse. Y si tienen algo más o menos importante, tienen la obligación de mostrárselo a la sociedad. La intimidad de personas comunes como vos o yo que andamos por la vida ganándonos la vida no es la misma que la de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen más obligaciones que nosotros porque tienen que mostrar lo que están haciendo con los recursos del fisco.

Si el resultado electoral del Gobierno no fuera lo bueno que esperaban, ¿cómo imaginás que sigue la política cambiaria, teniendo los casos record de atesoramiento, y con el Tesoro saliendo a vender dólares cuando había dicho que no? ¿Cómo imaginás que se va a modificar la política económica después de las elecciones?

Después de las elecciones, si tienen un resultado adverso, el escenario va a ser más complicado todavía. Pero estoy casi seguro de que van a tener que modificar la política cambiaria porque ellos están sosteniendo el tipo de cambio a fuerza de vender dólares y tasas de interés. Churchill dijo: “Elegiste el deshonor para evitar la guerra y ahora vas a tener la guerra y el deshonor”. Parafraseándolo de alguna manera, eligieron la recesión para frenar el dólar, ahora tienen recesión y sube el dólar. Cuando terminen las elecciones van a tener la recesión, el aumento del tipo de cambio y además eso va a pegar en el consumidor.

Hay toda una discusión respecto de si los errores, como no haber querido comprar dólares esperando que el dólar llegara al piso de la banda a 1000 pesos, o haber permitido que se comprasen dólares para atesoramiento a las personas físicas y no haberlo pospuesto, son cuestiones que ponen en evidencia ciertas diferencias entre el equipo económico y el Presidente. ¿Te parece verosímil que pueda haber diferencias o simplemente son comentarios que no tienen ningún fundamento?

Mi información es que hay diferencias muy fuertes entre el ministro de Economía y el presidente de la Nación, sobre todo cuando hubo que desarmar las Leliqs. Hasta donde yo tengo entendido, eso fue una exigencia del presidente Milei. Y ahí tenés un problema, porque en realidad también el Banco Central está actuando de manera independiente, sino como una secretaría de la Presidencia o el Ministerio de Economía. No es un banco central independiente como puede ser la Reserva Federal.

La demanda de dólares de los ahorristas continúa y mete presión, en medio de la intervención del Gobierno

¿Vos decís que el verdadero ministro de Economía es el Presidente?

Yo digo que sí, efectivamente con todos los errores que está cometiendo. Hay un equipo económico que se dedica más a las finanzas que a la macroeconomía, con lo cual están manejando el país como si fuese una mesa de dinero. Y Milei está desconcertado, porque yo creo que llegó sin un plan económico o vendió que tenía un plan económico, pero no lo tenía. Un ejemplo de eso es lo de la dolarización y tantos otros casos que podemos dar.

Creo que terminaron entrampados en este lío que están teniendo, donde todos los días las noticias económicas son que el Gobierno hizo un repo, que pasó del crawling peg del 2 al 1%, que pasó a una banda cambiaria, que va a comprar cuando está 900, pero al final termina vendiendo en el medio, que suben los encajes bancarios o que hacen colocación de letras de la Secretaría de Finanzas fuera de agenda. Es todo una mesa de dinero. Un país no se construye haciendo bicicleta financiera. Se construye con trabajo, con inversiones.

Podríamos decir que entonces tenemos un presidente que en realidad cumple el papel de ministro de Economía, un ministro de Economía que en realidad cumple el papel de secretario de Hacienda y un presidente del Banco Central que es subsecretario de Hacienda. Falta la microeconomía y falta el presidente.

Sí. Hay un libro de Friedrich Hayek que se llama Camino de servidumbre, y en el capítulo 10 dice: “¿Por qué los peores llegan al Gobierno?”. Parafraseando un poco este capítulo, si vos tenés alguien que maltrata a los que están abajo, nunca vas a conseguir a los mejores para que ocupen lugares. Los tipos de más prestigio, de más trayectoria, no van a ir para que los maltraten. Un ejemplo es el caso de Diana Mondino. Así no lográs armar equipos de trayectoria, de prestigio que cambien las expectativas económicas.

