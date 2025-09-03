El economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, habló esta mañana en el ciclo “Diálogos” que organiza la Fundación Mediterránea en Buenos Aires en donde expreso que “el BCRA tiene que poner una oferta de 5 mil millones de dólares en el techo de la banda en 1.430 pesos. La lógica de esta medida es mostrar que los dólares del Tesoro están".

“Quien tenga una propuesta mejor que la diga”, desafió Redrado e insistió al recomendarle al equipo económico de Javier Milei y Luis Caputo: “Si los dólares están, pongámoslos sobre la mesa para descomprimir el mercado”.

En otro momento del ciclo, el economista mencionó que esta situación de incertidumbre con volatilidad del dólar y altas tasas de interés lo que tendrá como resultado es que "lo terminará pagando el factor empleo".

Redrado además consideró que desde el 10 de julio el equipo económico mostró una suerte de "improvisación" en las decisiones que llevaron adelante. También analizó el plan actual y aseguró que "se corre detrás de los acontecimientos".

En ese mismo sentido, se tomó un momento para hablar sobre las próximas elecciones de octubre y dijo que el gobierno deberá presentar un programa integral que incluya un plan fiscal, monetario, cambiario y financiero.

Volviendo un poco más a la actualidad, hizo mención especial al impacto de las elecciones del próximo domingo al señalar:"Si el gobierno gana es importante", pero también advirtió en la misma línea que "si la diferencia es de menos de 5 puntos, la reacción será entre neutra y positiva; si pierde entre 5 y 10 puntos será neutra, y por más de 10 será negativa".

Para finalizar, optó por cerrar con una recomendación para el equipo económico al decir que "el lunes ponga los dólares arriba de la mesa".

