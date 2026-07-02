Sorpresa en Netflix: "Friends" volvió a la plataforma con sus 10 temporadas completas

Los fanáticos de “Friends” recibieron una de las noticias recibieron una de las novedades más inesperadas, Netflix volvió a incorporar a su catálogo las diez temporadas de la icónica serie, la historia del grupo de amigos más famoso de New York que marcó un antes y un después en la pantalla chica y que continúa siendo uno de los contenido más nostálgicos de los espectadores históricos.

La trama está compuesta por un total de 236 capítulos, consolidándose como una de las comedias con mayor éxito de todos los tiempos.

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Su humor, los vínculos entre los personajes: Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani y Phoebe Buffay y las situaciones cotidianas que atraviesan hicieron que la serie trascendiera generaciones y continuará vigente incluso décadas después de su final.

Netflix anunció el regreso de Friends al catálogo de la plataforma

El regreso de la exitosa sitcom, estrenada originalmente en 1994, representa una apuesta fuerte de la famosa plataforma de streaming, en un contexto en el que las producciones de larga duración están demostrando un gran poder de convocatoria.

La llegada nuevamente al catálogo de Netflix generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el regreso de una producción considerada “de culto” dentro de la historia de la televisión.

El comunicado oficial de Netflix confirmó el regreso de "Friends"

Netflix anunció oficialmente la reincorporación de “Friends” a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales y redes sociales, donde confirmó que las diez temporadas completas ya están disponibles para los suscriptores.

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La plataforma presentó el regreso como una oportunidad para que quienes nunca vieron la serie descubran uno de los mayores fenómenos televisivos de las últimas décadas y, al mismo tiempo, para que millones de fanáticos vuelvan a disfrutar de sus episodios favoritos.

El estreno de Friends en 1994

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El anuncio tuvo una inmediata repercusión internacional debido al enorme éxito que "Friends" continúa registrando en los servicios de streaming. A pesar del paso del tiempo, la producción mantiene altos niveles de audiencia cada vez que se incorpora a una plataforma digital.

PM