La plataforma de streaming Netflix estrenó la última entrega de la saga de “Enola Holmes”, que se centra en la historia de la hermana menor del mítico detective Sherlock Holmes. En este esperado final, la protagonista interpretada por Millie Bobby Brown tendrá que resolver su caso más difícil hasta ahora: la desaparición de su hermano.

“Enola Holmes 3” fue dirigida por Philip Barantini, conocido por la serie galardonada de Netflix, “Adolescence”. Así como las secuelas anteriores, Jack Thorne regresó como guionista y Bobby Brown como coproductora junto a Mary Parent, Alex Garcia y Ali Mendes.

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Enola Holmes 3: De qué trata el final de la trilogía

El gran cierre de la trilogía trae de vuelta a Enola Holmes y Lord Tewkesbury, quienes vivían su romance sin ataduras, hasta que él decidió pedir su mano en matrimonio. Mientras los futuros novios se preparaban para su casamiento en la Isla de Malta, el misterio regresó a acechar a la protagonista.

El gran cierre de la trilogía trae de vuelta a Enola Holmes y Lord Tewkesbury, quienes vivían su romance sin ataduras, hasta que él decidió pedir su mano en matrimonio.

Justo antes de casarse en la Catedral de San Pablo, el señor Watson le notificó a Enola que su hermano, Sherlock, había sido secuestrado. Por lo tanto, deberá emprender un viaje para rescatarlo , al mismo tiempo que deberá lidiar con la familia de Tewkesbury y sus propias dudas sobre el compromiso.

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Reparto de Enola Holmes 3

Henry Cavill y Millie Bobby Brown interpretan a Sherlock y Enola Holmes.

Los personajes principales de la última entrega de la saga de Enola Holmes son:

–Millie Bobby Brown como Enola Holmes.

–Louis Partridge como Lord Tewkesbury.

–Henry Cavill como Sherlock Holmes.

–Himesh Patel como el Dr. John Watson.

–Helena Bonham-Carter como Eudoria Holmes.

–Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

JSM / ds