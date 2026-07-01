El catálogo de Netflix continúa ampliando su oferta de producciones europeas para julio de 2026 y sumará una de las apuestas más esperadas para los amantes del suspenso clásico. Se trata de “Verano del 36”, una miniserie compuesta por seis capítulos que combina misterio y un crimen por resolver en un escenario de época que recuerda a las grandes novelas de Agatha Christie.

La historia transcurre durante el verano de 1936, cuando un grupo de familiares y amigos se reúne en una elegante residencia de campo para disfrutar de unas vacaciones que, en apariencia, serán tranquilas.Sin embargo, la calma se rompe con un asesinato que transforma el encuentro en una carrera contrarreloj para descubrir al responsable.

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Como ocurre en clásicos como ‘Asesinato en el Expreso Oriente’, ‘Muerte en el Nilo’ o ‘Diez Negritos’, la historia reúne a un grupo reducido de personas en un espacio cerrado donde cualquiera puede ser el el culpable.

En un escenario dominado por series de acción, ciencia ficción y grandes franquicias, la nueva producción de Netflix propone recuperar la esencia del policial clásico. Su combinación de crimen, secretos familiares y ambientación histórica, la posiciona como una de las más atractivas que llegarán a la plataforma.

El resultado de “Verano del 36” es un thriller elegante, cargado de tensión psicológica, en el que cada conversación, cada mirada y cada silencio adquieren importancia para resolver el rompecabezas.

Los rivetes de época al estilo Agatha Christie

Uno de los mayores atractivos de "Verano del 36" es su marcada estética de época, inspirada en la Europa de entreguerras. La recreación histórica abarca desde la arquitectura de las mansiones y los paisajes rurales hasta el vestuario, los automóviles, la música y las costumbres sociales propias de mediados de la década de 1930.

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Clásico policial que se estrenará en Netflix, “Verano del 36”

En lugar de centrarse en un único protagonista, la serie distribuye el protagonismo entre los distintos integrantes del grupo, permitiendo que el espectador conozca sus motivaciones y construya sus propias teorías sobre la identidad del asesino.

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Ese contexto recuerda inmediatamente a las obras de Agatha Christie, donde el escenario no funciona únicamente como un marco visual, sino también como un elemento narrativo que condiciona el comportamiento de los personajes y limita las posibilidades de escapar del crimen.

PM / ds