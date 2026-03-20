La historia de Agatha Miller, mundialmente conocida como Agatha Christie, no comenzó con una pluma, sino con el silencio de un jardín en Torquay. En su autobiografía publicada en 1977 y ahora reeditada por Editorial Espasa, la autora desvela que el cimiento de su éxito fue una libertad casi absoluta.

"Una de las cosas más afortunadas que te pueden pasar en la vida es tener una infancia feliz. Yo tuve una infancia muy feliz", escribió. Tenía un hogar y un jardín que amaba; una niñera sabia y paciente; y como padre y madre a dos personas que se amaban tiernamente y que hicieron un éxito de su matrimonio y de su paternidad". Esta estabilidad emocional fue el lienzo sobre el cual empezó a dibujar sus primeros mundos imaginarios.

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La residencia familiar fue el centro de su universo y el escenario de sus primeras exploraciones psicológicas. Christie recordaba con nostalgia la propiedad que marcó su existencia: "El nombre de la casa era Ashfield y ha sido mi hogar, de vez en cuando, casi toda mi vida. (...) El mundo encantador, seguro y a la vez emocionante de la infancia. Quizás lo más absorbente de la mía es el jardín". En ese espacio verde, la pequeña Agatha no necesitaba de la compañía de otros niños para encontrar entretenimiento, desarrollando una capacidad de observación que más tarde aplicaría a sus personajes.

A diferencia de otros autores de su época, su educación no siguió los cauces tradicionales de la era victoriana tardía. Christie relata con honestidad la ausencia de pupitres en su niñez temprana: "Siento que, a estas alturas, cualquiera que haya tenido la paciencia de leer hasta aquí exclamará: '¿Pero no tenías lecciones que hacer?'. La respuesta es: 'No, no las tenía'". Esta carencia de instrucción formal fue una decisión deliberada de su progenitora, quien confiaba en un desarrollo natural del intelecto.

La libertad total en el jardín de Ashfield permitió que Agatha Christie poblara su soledad con amigos imaginarios, sentando las bases de su inagotable capacidad creativa, contó en sus memorias, publicadas por primera vez en 1977.

La filosofía materna sobre el aprendizaje era, cuanto menos, heterodoxa para los estándares sociales de finales del siglo XIX. La escritora explica que "Mi madre... ahora estaba completamente convertida a la idea de que la mejor manera de criar a las niñas era dejarlas correr libres tanto como para posible; darles buena comida, aire fresco y no forzar sus mentes de ninguna manera". El objetivo era proteger la salud física y mental de la niña por encima de los logros académicos inmediatos.

Incluso la alfabetización fue un proceso que ocurrió casi por accidente y en contra de los deseos maternos de postergar la lectura. La autora narra que "Mi madre... ahora, de forma característica, se había inclinado hacia la visión opuesta. A ningún niño se le debería permitir leer hasta que tuviera ocho años: era mejor para los ojos y también para el cerebro". Sin embargo, la curiosidad de Agatha fue más fuerte que las teorías pedagógicas de su madre.

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La precocidad lectora de Christie se manifestó antes de cumplir los cinco años de edad, impulsada por el deseo de descifrar las historias que tanto le gustaban. "Aquí, sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Cuando me leían un cuento y me gustaba, pedía el libro y estudiaba las páginas que, al principio sin sentido, gradualmente empezaban a tenerlo", recuerda en sus memorias. Este fue el momento en que el lenguaje dejó de ser un conjunto de sonidos para convertirse en un código habitable.

El hito de su independencia intelectual ocurrió en la intimidad de su cuarto de juegos. Según describe la autora: "Como resultado, un día me encontré leyendo un libro llamado El ángel del amor con bastante éxito para mis adentros. Procedí a hacerlo en voz alta para Nursie". Este descubrimiento cambió su vida para siempre, pues como ella misma afirma: "Aún no tenía cinco años, pero el mundo de los libros de cuentos estaba abierto para mí. A partir de entonces, para Navidad y cumpleaños, pedía libros".

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Criada bajo la heterodoxa teoría de su madre de no forzar la mente, Agatha aprendió a leer sola a los cinco años, abriendo un mundo de ficción que nunca abandonaría.

La falta de hermanos de su edad cercanos en el día a día la llevó a poblar Ashfield con seres etéreos. Agatha Christie confiesa: "Desde que tengo memoria, tuve varios compañeros de mi propia elección. El primer grupo, de quienes no puedo acordarme excepto por el nombre, eran 'Los Gatitos'". Estos juegos solitarios no eran para ella una carencia, sino una ventaja competitiva: "Así fue como creé mi propio mundo y mis propios compañeros de juego. Realmente creo que fue algo bueno. Nunca, a lo largo de toda mi vida, he sufrido el tedio de 'no tener nada que hacer'".

Para la futura dama del misterio, la incapacidad de muchos niños modernos para entretenerse es una consecuencia de la hiperactividad escolar. En su autobiografía reflexiona: "Supongo que es porque casi todos los niños van a la escuela hoy en día, y tienen las cosas organizadas para ellos, que parecen tan desoladoramente incapaces de producir sus propias ideas en tiempo de vacaciones". Su formación autodidacta permitió que su imaginación no tuviera límites ni estructuras impuestas externamente.

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Resulta paradójico que una de las escritoras más vendidas de la historia se considerara a sí misma una persona de pocas palabras. Christie admite: "Siempre seré inarticulada. Es probablemente una de las causas que me han convertido en escritora". Esta necesidad de volcar sus pensamientos al papel era su forma de comunicarse con el mundo exterior, manteniendo siempre una humildad característica que resumía en un lema de su infancia.

Ese lema, que la acompañó durante toda su prolífica carrera, estaba grabado en una decoración de su habitación. "A menudo cruza por mi mente una imagen de la placa que colgaba en la pared de mi cuarto de niños... 'Sé un engrasador de ruedas si no puedes conducir un tren' está escrito en ella, y nunca hubo un mejor lema para ir por la vida. Creo que lo he mantenido", asegura con firmeza. Esta filosofía de trabajo duro y servicio fue fundamental cuando estalló la Primera Guerra Mundial.

Su labor en el dispensario durante la Gran Guerra transformó su imaginación en técnica, brindándole un conocimiento experto sobre tóxicos que la crítica científica elogió.

Incluso en su madurez, la autora sentía que su proceso creativo era una extensión de aquellos juegos infantiles en el jardín de Ashfield. "Oh, bueno, supongo que es exactamente igual que cuando tenía cuatro años y hablaba con los gatitos. Todavía estoy hablando con los gatitos, de hecho", confiesa en su autobiografía. Sin embargo, el tono de sus conversaciones imaginarias se volvió mucho más oscuro y técnico cuando entró a trabajar en el hospital local.

La transición de la imaginación pura a la realidad científica ocurrió en el dispensario farmacéutico durante el conflicto bélico. Agatha Christie es categórica al respecto: "Fue mientras trabajaba en el dispensario cuando concebí por primera vez la idea de escribir una historia de detectives". El entorno médico le proporcionó el escenario perfecto: "La idea había permanecido en mi mente desde el desafío anterior de Madge, y mi trabajo actual parecía ofrecer una oportunidad favorable".

El método de asesinato preferido por la autora no fue una elección estética, sino una consecuencia directa de su formación diaria. "Puesto que estaba rodeada de venenos, quizás era natural que la muerte por envenenamiento fuera el método que seleccioné", explica. Para poder manipular estas sustancias legalmente, Agatha tuvo que someterse a un riguroso proceso de estudio que puso a prueba su capacidad intelectual.

La complejidad de la química inicial le resultó abrumadora, pero su determinación la llevó a superar los obstáculos académicos. Christie recuerda: "Debía asistirles y estudiar para mi examen del Apothecaries Hall, que me permitiría dispensar para un oficial médico o un farmacéutico". El choque cultural fue evidente: "Ser introducida de repente a la Tabla Periódica, los Pesos Atómicos y las ramificaciones de los derivados del alquitrán de hulla solía resultar en desconcierto".

El encuentro con un farmacéutico que portaba curare "para sentirse poderoso" inspiró personajes y tramas que Christie plasmaría en sus novelas hasta cincuenta años después.

A pesar de las dificultades y de los accidentes propios del aprendizaje, como el que menciona en sus memorias —"después de que hiciéramos explotar nuestra cafetera Cona en el proceso de practicar la prueba de Marsh para el arsénico, nuestro progreso estaba bien encaminado"—, Christie encontró su equilibrio. Esta base científica le otorgaría a sus novelas una veracidad que pocos autores de género podían igualar en aquel entonces.

Fue en este entorno donde conoció a figuras que parecerían sacadas de sus propios libros, como el inquietante farmacéutico Mr. P. "Un día, buscando quizás impresionarme, sacó de su bolsillo un bulto de color oscuro y me lo mostró, diciendo: '¿Sabes qué es esto?... Es curare'", relata Agatha. La explicación del hombre la marcó profundamente: "Me dijo: 'Entra en el torrente sanguíneo, te paraliza y te mata... ¿Sabes por qué lo llevo en mi bolsillo? Bueno, ya sabes, me hace sentir poderoso'".

Aquel encuentro sembró una semilla de sospecha que tardaría décadas en germinar en una obra literaria. Christie anotó sobre aquel hombre: "Me pareció, a pesar de su apariencia querubinesca, un hombre posiblemente bastante peligroso". La impresión fue tan duradera que ella misma afirma: "Su recuerdo permaneció conmigo tanto tiempo que todavía estaba allí esperando cuando concebí por primera vez la idea de escribir mi libro El caballo pálido, y eso debe haber sido, supongo, casi cincuenta años después".

La precisión técnica se convirtió en el sello distintivo de su obra, algo que los expertos en salud de la época no tardaron en reconocer. "Había tenido algunas buenas críticas para El misterioso caso de Styles, pero la que más me gustó apareció en el Pharmaceutical Journal", recuerda con orgullo. La publicación elogiaba su manejo de los tóxicos, destacando que evitaba las "tonterías sobre sustancias rastreables imposibles". Para ella, el mayor cumplido fue leer: "'Miss Agatha Christie', decían, 'conoce su oficio'".

Este rigor profesional era una extensión de la disciplina que mantenía en el hospital, donde el margen de error era nulo. Christie describe la tensión de su labor: "Al ser aficionados en nuestro trabajo hospitalario, medíamos cada frasco de medicina con la máxima precisión. Cuando el médico prescribía veinte granos de carbonato de bismuto para una dosis, el paciente recibía exactamente veinte granos". Esta exactitud matemática se trasladaría luego a la construcción de sus famosos rompecabezas literarios.

El miedo a cometer un error fatal la perseguía incluso fuera del horario laboral, demostrando su alto sentido de la responsabilidad. "Naturalmente, cuando uno es un novato en este tipo de trabajo, tiene un horror nervioso a cometer errores", confiesa. Esta ansiedad la llevó a protagonizar episodios de insomnio y preocupación extrema que reflejaban su compromiso con la seguridad de los pacientes bajo su cargo.

Christie relata una anécdota que ilustra perfectamente este estado de alerta constante: "Recuerdo una de mis experiencias... desperté en la cama a las tres de la mañana y me dije: '¿Qué hice con esa tapa de tarro de ungüento en la que puse el ácido carbólico?'". La angustia fue tal que no pudo esperar al amanecer: "Preocupada hasta la muerte, no pude soportarlo más; me levanté, me vestí, bajé al hospital... saqué la capa superior del ungüento y así me aseguré de que todo estuviera bien".