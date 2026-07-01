Furious llega a Disney+ con una historia de suspenso que promete atrapar a todos

El catálogo de series de suspenso se renovará con un esperado lanzamiento internacional tras confirmarse que Furious, el nuevo drama original de la cadena Hulu, llegará en exclusiva a la plataforma de Disney+ el próximo 27 de julio.

La estrategia de distribución de la compañía de entretenimiento contempla un debut fuerte con la publicación en simultáneo de sus primeros tres episodios durante la jornada de estreno, pasando luego a un esquema de lanzamiento tradicional de un nuevo capítulo cada semana. Esta producción generó un gran interés entre los amantes del género policial debido a su propuesta oscura y al prestigio del equipo creativo involucrado en el proyecto.

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Un juego del gato y el ratón donde se difuminan los límites

La atrapante historia de la serie fue creada por Elizabeth Meriwether, quien además de liderar el equipo de guionistas desempeña un rol fundamental detrás de escena al ejercer como productora ejecutiva de la ficción.

El argumento central de Furious sigue de cerca los pasos de Alice Black, una decidida y experimentada agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI) que se sumerge en una compleja e intensa búsqueda para capturar a una misteriosa, fría y sumamente metódica asesina en serie. A lo largo del relato, ambas mujeres recorren sus propios e individuales caminos motivadas por una particular noción del concepto de la justicia.

El catálogo de series de suspenso se renovará con Furious, el nuevo drama original de la cadena Hulu, llegará en exclusiva a la plataforma de Disney+ el próximo 27 de julio

A medida que el desarrollo de la investigación avanza a pasos agigantados, las vidas de la oficial de la ley y de la criminal comienzan a entrelazarse de manera inevitable y peligrosa, generando que la delgada línea que divide conceptualmente al bien del mal empiece a difuminarse por completo para las protagonistas.

La narrativa de este drama psicológico buscará explorar a fondo las obsesiones humanas, los dilemas morales del trabajo policial y los traumas del pasado, ofreciendo una estructura dinámica que mantendrá en vilo a los espectadores durante cada entrega semanal.

Un reparto de primer nivel para encabezar el suspenso

Para ponerle el cuerpo a esta tensa disputa psicológica y policial, la producción se aseguró un elenco de intérpretes de gran trayectoria dentro de la industria televisiva y cinematográfica. El personaje de la agente federal Alice Black está interpretado de forma estelar por la reconocida actriz estadounidense Emmy Rossum, marcando su regreso a los roles protagónicos de alta exigencia dramática en el formato serializado. La química actoral y los contrapuntos de la historia se completan con las actuaciones de las destacadas figuras Lola Petticrew y Scoot McNairy.

El reparto principal de la serie se termina de conformar con las incorporaciones de Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy, quienes interpretarán a personajes clave dentro del entorno laboral de la agencia de investigación y el círculo íntimo de la sospechosa. Con esta sólida combinación de talentos artísticos delante de la cámara y el respaldo logístico del gigante del streaming, la plataforma busca consolidar este estreno como uno de sus grandes estandartes de misterio para la segunda mitad del año.

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