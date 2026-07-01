El halcón en Netflix: fecha de estreno, de qué trata y el debut de Will Ferrell como protagonista de serie

El universo del streaming se prepara para recibir uno de los lanzamientos de comedia más esperados del año con el estreno de El halcón, la nueva producción original de Netflix que llegará a la plataforma el próximo 16 de julio.

Este lanzamiento generó una enorme expectativa entre los fanáticos del humor debido a que representa una apuesta fuerte dentro del catálogo de la empresa para la temporada invernal. La presentación del último adelanto audiovisual dejó ver las primeras imágenes oficiales de una propuesta que promete combinar situaciones desopilantes con los condimentos clásicos de las historias de redención deportiva.

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Una trama caótica de redención en el mundo del golf

La historia de la serie se sumerge de lleno en la caótica vida de Lonnie “The Hawk” Hawkins, una antigua y consagrada estrella del golf que, tras haber caído en desgracia y quedar en el olvido, intenta por todos los medios recuperar la gloria perdida del pasado. El argumento central acompaña al protagonista en su preparación exhaustiva para conquistar uno de los logros más importantes y prestigiosos del circuito deportivo profesional, en un contexto donde debe lidiar de forma constante con los viejos errores que marcaron a fuego el declive de su carrera.

Fiel a una personalidad sumamente excéntrica, el personaje principal transita el relato combinando momentos de una confianza absoluta y absurda con profundos descuidos que amenazan con transformar su ansiado regreso a las canchas en un nuevo desastre público. En esta etapa decisiva de su vida profesional, Hawkins se enfrentará al desafío de demostrar que todavía cuenta con el nivel necesario para competir al más alto nivel, haciendo frente a las dudas explícitas de su entorno y a los fantasmas que lo persiguen desde sus años dorados.

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El debut de Will Ferrell en el formato serializado

El gran atractivo de esta producción radica en que El halcón marcará el debut absoluto de Will Ferrell como figura principal de una serie televisiva de larga duración, quebrando una larga tradición de roles protagónicos limitados exclusivamente a la pantalla grande. El prestigioso comediante estadounidense no solo se encargará de encabezar el reparto actoral poniéndole el cuerpo al extravagante golfista, sino que también estuvo involucrado de forma directa detrás de escena al participar activamente como creador del proyecto.

El halcón llegará a Netflix el próximo 16 de julio

La llegada de Ferrell al formato de las series de streaming bajo el ala de Netflix abre una nueva faceta en su trayectoria, permitiéndole desarrollar la psicología y los gags de su personaje a lo largo de varios episodios. Los críticos y seguidores del actor esperan que esta libertad narrativa potencie el estilo de humor físico e incómodo que lo convirtió en un ícono de la comedia contemporánea, transformando a este estreno en uno de los platos fuertes del año para la plataforma de entretenimiento.

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