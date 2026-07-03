Cecilia Moreau apuntó contra Milei en "QR!": "Este modelo empobreció a la sociedad y el fraude económico continúa"

El programa "QR!", de Canal E, analizó las reformas estructurales que prepara el Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, la diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, lanzó duras críticas contra el oficialismo y aseguró que el Ejecutivo busca profundizar un modelo que, según sostuvo, "empobreció a la sociedad". Además, cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el avance de nuevos proyectos legislativos y denunció presiones del Gobierno sobre gobernadores y legisladores.

Consultada por Pablo Caruso sobre el escenario político tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la llegada de Diego Santilli, Moreau aseguró que el cambio de nombres no modifica el rumbo del Gobierno. "Lo que no cambia es la matriz. No solo hubo un fraude económico que empobreció a la sociedad argentina, sino también una serie de hechos de corrupción que no son aislados", afirmó.

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La legisladora sostuvo que iniciativas como el RIGI, el Super RIGI, la Ley Bases y las reformas que impulsa el oficialismo forman parte de un proceso de "desmantelamiento del Estado". Según planteó, esas medidas benefician a un grupo reducido de sectores económicos "a costa del empobrecimiento del pueblo argentino".

Las críticas al Congreso y a la oposición

Durante la entrevista, Moreau también cuestionó el respaldo que, según dijo, el Gobierno consigue en el Congreso para avanzar con su agenda legislativa.

"Tiene con qué avanzar porque está lleno de complicidades, de sumisiones y de dirigentes que dicen una cosa públicamente y después votan otra en el recinto", afirmó.

En ese sentido, remarcó que Unión por la Patria mantendrá su postura de rechazo a los proyectos oficiales y aseguró que el espacio buscará construir mayorías parlamentarias para impulsar iniciativas vinculadas con el financiamiento universitario, la discapacidad y el creciente endeudamiento de las familias argentinas.

"La gente está cada vez más endeudada", advirtió Moreau

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación económica. Moreau sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo está llevando a muchas familias a tomar deuda para afrontar gastos cotidianos.

"La gente está muy angustiada. Sale de madrugada para trabajar, no llega a fin de mes, no puede irse un fin de semana de vacaciones y además está cada vez más endeudada", describió.

La diputada explicó que el bloque opositor intenta avanzar con proyectos para aliviar esa situación, aunque advirtió que muchas iniciativas permanecen frenadas porque las comisiones legislativas no son convocadas.

La denuncia por presiones del Gobierno

En el tramo final de la entrevista con Caruso, Moreau denunció que el Poder Ejecutivo utiliza los recursos destinados a las provincias para condicionar el comportamiento de gobernadores y legisladores.

Según afirmó, antes de cada sesión importante en el Congreso el Gobierno mantiene contactos con mandatarios provinciales para influir en las votaciones. "Empiezan a llamar a los gobernadores extorsionándolos con la transferencia de recursos", aseguró.

También cuestionó que algunas provincias reciban adelantos de coparticipación mientras, según sostuvo, otras continúan reclamando fondos adeudados por la Nación.

Para Moreau, el desafío de la oposición será sostener una postura firme frente al paquete de reformas que impulsa el oficialismo y evitar que, según dijo, "se siga entregando el mandato popular" mediante acuerdos legislativos.

LB