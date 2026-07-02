Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei y dijo que hay “una embestida contra la provincia de Buenos Aires”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este jueves que el gobierno de Javier Milei mantiene “una embestida contra la provincia de Buenos Aires”. Lo dijo durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N, luego de que el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo calificara como “el peor gobernador de la historia” del distrito.

Kicillof sostuvo que las críticas surgieron después de que el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, volviera a solicitar una reunión con el Gobierno nacional para reclamar el pago de las deudas que, según afirmó, mantiene con la provincia de Buenos Aires y con otros distritos.

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“No es una embestida contra mí, sino contra la provincia de Buenos Aires”, expresó el mandatario provincial. Además, señaló que el pedido de reunión fue realizado “por enésima vez” con el objetivo de avanzar en la discusión sobre esos fondos.

La respuesta a Diego Santilli

Durante la entrevista, Kicillof respondió a las declaraciones de Santilli, quien había cuestionado tanto su gestión como gobernador como su paso por el Ministerio de Economía.

El mandatario bonaerense también vinculó la llegada del nuevo jefe de Gabinete con una mayor participación de dirigentes del PRO dentro del Ejecutivo nacional. En ese sentido, sostuvo que el macrismo pasó a ocupar la mayoría de los principales ministerios del Gobierno.

Además, cuestionó la agenda política de la Casa Rosada y afirmó que la administración nacional está enfocada en la disputa electoral. “Están todo el día con la reelección de Milei y con disputar la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Críticas a la gestión económica

Kicillof también apuntó contra la política económica del Gobierno nacional. Afirmó que la situación del país es “muy complicada” y consideró que las medidas implementadas por la administración libertaria están afectando la actividad económica.

En ese marco, sostuvo que el Gobierno enfrenta un desgaste por la situación económica y por los recientes escándalos que involucraron a funcionarios nacionales. “Lo que vemos es que no para esta calamidad económica”, afirmó.

El reclamo por la producción y el empleo

Horas antes de la entrevista, Kicillof encabezó una ronda de negocios en Ituzaingó, donde participaron empresarios, cooperativas, emprendedores y representantes del sector productivo.

Con Kicillof en la foto, el mensaje del PJ bonaerense contra Milei

Durante esa actividad, aseguró que desde la llegada de Milei a la Presidencia se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados, cerraron 26.000 empresas y aumentó el endeudamiento de las familias.

El gobernador sostuvo que la provincia continuará impulsando políticas para acompañar al sector productivo y defendió el rol del Estado para fortalecer la industria y las pequeñas y medianas empresas.

LB