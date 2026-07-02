Este miércoles 1 de julio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un homenaje a Juan Domingo Perón en conmemoración por el 52° aniversario de su fallecimiento. Tras un repaso de gestión, funcionarios, intendentes, dirigentes gremiales y otras figuras del peronismo se reunieron en la Quinta de San Vicente. "El pueblo movilizado, al que vemos organizarse y resistir, el que no se deja pisotear ni baja la cabeza, encarna el legado de Perón", expresaron en X desde luego del encuentro.

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"Nadie les va a hacer creer a los argentinos que no merecen una vida digna. En esta Patria por la que pasó Perón, nadie se resigna a la injusticia. Nadie naturaliza las desigualdades", ampliaron en la publicación realizada luego del modesto homenaje por el aniversario del fallecimiento de Perón.

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Acto seguido, en en un mensaje nítido al presidente Javier Milei por su estrecho vínculo con países como Estados Unidos, el PJ bonaerense concluyó: "Les va a resultar imposible convertirnos en colonia, porque por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en las conciencias, en las voluntades y en el corazón del pueblo".

A 25 años de la muerte de Perón, la jornada comenzó en el Centro de Formación Laboral Saúl Ubaldini en San Vicente, donde el intendente local, Nicolás Mantegazza, recibió al gobernador bonaerense con el objetivo de recorrer las instalaciones de la institución y formar un convenio.

Kicillof y Mantegazza luego se movilizaron a la Quinta 17 de octubre para dejar una ofrenda floral en el mausoleo del expresidente. Otros funcionarios provinciales, intendentes, sindicalistas y referentes del peronismo tuvieron el mismo gesto y dejaron ofrendas florales en la Quinta San Vicente, donde se alberga la mayor y más variada colección de objetos y documentos pertenecientes a Perón, siendo Patrimonio Cultural de la Provincia.

Este fue el primer 1 de julio de Kicillof en su rol como presidente del PJ bonaerense y debió llevarlo adelante en un momento donde el peronismo se encuentra en ebullición, motivo por el que llamó a "construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía".

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En esta oportunidad no se realizó un acto masivo ni a gran escala, un hecho que, en parte, expone la fractura dentro del interior del peronismo bonaerense en medio de un debate con respecto a la conducción política y las candidaturas de cara a las eleccions presidenciales de 2027.

Es válido recordar que Kicillof asumió la presidencia en abril de este año tras la salida de Máximo Kirchner. En este contexto, el diputado nacional no asistió al encuentro ya que no habría sido invitado. Según trascendió, la última vez que se comunicó con el gobernador bonaerense fue el fin de semana en el que murió el "Indio" Solari, con el objetivo de coordinar la despedida en Avellaneda.

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